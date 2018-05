Pernar se usporedio s Isusom

Screenshot: Facebook

IVAN Pernar i njegovi kolege danas su ispred HNB-a podijelili dvije tone jagoda koje su otkupili od domaćih proizvođača nezadovoljnih jer se ne mogu nositi s jeftinijim stranim jagodama. No performans Živog zida iznervirao je jednog jagodara koji u blizini ima svoj štand pa su mu živozidaši danas pokvarili posao.

>> Pernar i živozidaši dijelili jagode u Zagrebu, napao ih jagodar kojemu kradu posao: "Ma kome ste vi pomogli"

On se verbalno sukobio s većom skupinom živozidaša i otišao. Pernar je konstatirao kako je muškarac bio bezobrazan, a kasnije je sve komentirao na svom Facebooku. U desetominutnom videu Pernar se tako uspoređuje s Isusom Kristom, a priča o Živom zidu koji dijeli jagode podsjetila ga je na biblijsku priču o Isusu koji je ribama i kruhom nahranio mnoštvo. Pernar se tako pita što bi se dogodilo da su Isusu došli prigovarati lokalni pekari.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA





"Velik broj ljudi ne može se izdići iz te osobne razine. Ljudi gledaju kroz sebe i gledaju samo sebe, ne zanima ih što drugi proizvođači naprimjer jagoda ne mogu prodati svoje jagode. Taj incident me podsjetio na famozni Isusov govor na gori gdje je on uoči tog govora, ako se dobro sjećam, razdijelio par kruhova i riba i nahranio cijelo mnoštvo ljudi. Sad zamislite da neki lokalni pekar napadne Isusa i kaže "šta sad ti Isuse, tamo si sad nahranio pet tisuća ljudi sa kruhom i ribicama, tko će sad kupovati kruh od mene. Ili da ga ribar napadne: "Šta sad kad su se svi najeli ribe od tebe, nitko je neće kupiti od mene, riba će mi se usmrdjeti", prepričavao je Pernar izmišljeni Isusov govor s ribarom i pekarom.



"Nije poanta Isusovog govora bila u kruhu i ribicama, ljudi ne shvaćaju poantu. Međutim, u Isusovo doba nisu svi dolazili slušati Isusove riječi, dolazili su da se najedu kruha i ribice. Čuli su da se dijeli kruh i ribice, nije ih bilo briga što Isus govori. Tako je i danas. Većinu novinara i ovog jagodara, možda i ljudi koji su slučajni prolaznici, nije ih zanimalo zašto smo mi pred HNB-om, oni su samo vidjeli kako mi dijelimo jagode. Onda će reći da je to populizam, oni ne shvaćaju naš čin", priča Pernar.



"Tako i taj jagodar koji je bio agresivno nastrojen prema nama. On vidi samo sebe. On će moći prodavati jagode i prije i poslije nas, mi smo tamo bili samo dva sata. Nije bila poanta u jagodama, nama je cilj bio ukazati na nerealni tečaj kune. Mi smo možda njega za dva sata zakinuli za promet. Kada Živi zid dođe na vlast, mnogi će ljudi ostati bez posla. U odvjetničkom uredu Hanžeković hipotetski radi oko dvjesto ljudi. Ali kad ukinemo tv pretplatu, ti odvjetnici neće imati posla, ostat će bez posla. Na isti način HRT inkasatori. Kad se ukine tv pretplata, neki će reći šta će oni raditi", nabrajao je Pernar.



"Stvarno je bio ljut, mi smo dijelili pred HNB-om da ukažemo na problem monetarne politike", pričao je Pernar u svojoj poslanici.