Pernar traži da suci osobno odgovaraju za štetu koju naprave, u saboru ga nisu preozbiljno shvatili

PAUŠALNIM, nezakonitim i neustavnim ocijenili su u petak saborski zastupnici zakonski prijedlog Ivana Pernara (ŽZ) da umjesto države sudac odgovara za štetu koju u postupku nanese stranci svojim nezakonitim ili nepravilnim radom, no Pernar te kritike nije slušao jer je sabornicu napustio kratko nakon što je predstavio svoj prijedlog.



''Dok suci neće imenom i prezimenom odgovarati, a ne skrivati se iza države, garantiram da kao društvo nećemo ići naprijed'', rekao je Pernar, tumačeći kako je cilj Živoga zida reformirati pravni sustav tako da se "maknu svi korumpirani suci".



"Ove izmjene su početak kraja sudačke samovolje", ustvrdio je te poručio da, ako on kao zastupnik odgovara za svoju riječ, neka i sudac odgovara za presude koje donosi.



"Suci su u Hrvatskoj svete krave", ustrajao je Pernar, pitajući se do kada će biti tako te može li društvo u kojem su suci "imuni na taj način" ići dalje.



Vlada je odbila Pernarov prijedlog, formaliziran kroz izmjene Zakona o sudovima, a nisu ga dobro primili ni zastupnici.



Predloženo rješenje negativno bi se odrazilo na samostalnost i neovisnost sudaca koji ne donose odluke u svoje nego u ime države, kaže Marija Jelkovac (HDZ) te Pernaru poručuje kako je "vrlo štetno" govoriti o problemima u sudstvu na tako paušalan način kako on to radi.



"Takvo predlaganje je ili rezultat nepoznavanja ili političke agende rušenja svega", kazala je zastupnica te poručila da HDZ neće podržati prijedlog jer je nezakonit i neustavan.Podržati ga neće ni HNS, čiji Stjepan Čuraj drži da bi nam pravosuđe trebalo biti bolje i brže, no da bismo prihvaćanjem Pernarova prijedloga dobili kontra efekt.S Pernarovim se prijedlogom ne slaže ni Goran Aleksić (SNAGA), drži ga paušalnim, neusklađenim s drugim zakonima i Ustavom. Pozivajući se na iskustva iz "prve ruke", odnosno višegodišnje sudovanje preko udruge Franak, u pozitivnom je kontekstu spomenuo neke sudove i suce te poručio da sudovi na kraju, ipak, rade dobar posao.Primamljivo zvuči prijedlog da se suca izravno prozove zbog pogreške, ali treba postojati uređen sustav odgovornosti, kaže Boris Milošević (SDSS) koji drži da bi ponuđeno rješenje izazvalo "kontraefekt" jer bi suci izbjegavali uzeti teške predmete. Teško je izgraditi stabilan sustav u koji građani imaju povjerenje, za to treba vremena, sredstava, edukacija sudaca, kazao je Milošević.Sabor, koji je u petak zasjedao dulje nego što se očekivalo, ali nije glasao, sjednicu nastavlja u srijedu - glasanjem.