Pernar: U HDZ sam se učlanio da bih krao, katoličanstvo je idealno za lopove

SABORSKI zastupnik iz redova Živog zida, Ivan Pernar, na svojem Facebook profilu podijelio je objavu u kojoj je govorio o katoličanstvu, ali je između ostaloga u njoj pojasnio i zašto se učlanio u HDZ.



Rekao je kako je cijeli život mislio da je konačni smisao života materijalizam, pohlepa i novac te kako se upravo zato učlanio i u HDZ - da bi pokrao druge i da bi njemu bilo dobro.



"U HDZ sam se učlanio da bi pokrao druge i da bi meni bilo dobro"



"Većina ljudi koja u medijima govori protiv katoličke crkve čini to zato jer su odbacili vjeru u duhovni svijet. Međutim, postoji cijeli niz ljudi koji su to učinili iako su ostali vjernici. Ja sam jedan od njih i ovo je moja priča.



Cijeli život mislio sam da je konačni smisao života u ovom svijetu - materijalizam, pohlepa i novac. To su bile stvari koje su me zanimale, to je bio i razlog zašto sam se učlanio u HDZ (da bi pokrao druge i da bi meni bilo dobro).



Međutim, u srcu mi je cijelo vrijeme bila praznina, i nešto je falilo. Pitao sam se što i upravo u tom trenutku prilazi mi jedan mladić s kojim sam često zajedno radio preko Student servisa i kaže mi da je to što mi fali Isus.



Međutim, moram vas vratit na početak, 1995. godina, rat je, spletom okolnosti s 10 godina završavam u stanu u Splitu i boravim par dana s nekim ljudima, čovjek u tom stanu je dobar prema meni i ja ga pitam što radi. Veli on da je svećenik, ali ne u katoličkoj nego nekoj protestantskoj crkvi. Pitao sam ga zašto ne u katoličkoj, on mi kaže: premali si da bi razumio, kad odrasteš shvatit ćeš. Taj trenutak urezao se moju podsvijest i to pitanje postavit će se opet tek 9 godina kasnije od radnog kolege sa Student servisa.



Veli on meni: “Znaš ti da katolička crkva ne naučava ono što Biblija govori”, “nisam nikad o tome razmišljao”, odgovorio sam mu.



“Cijeli niz toga su izmijenili, čak i Božje zapovijedi kako bi vjeru prilagodili sebi, umjesto sebe vjeri. Pogledaj drugu zapovijed u Bibliji”, tada mi pokazuje nešto što će mi se urezati u pamćenje:



“Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospod, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.”



Pitao sam ga kako to da ja za tu zapovijed ne znam, veli on: “maknuli su je iz svoje verzije kako bi opravdali izrađivanje kipova i štovanje raznih osoba koje ti kipovi predstavljaju.



Isus kaže da bi se samo Bogu trebali klanjati i njemu jedinome služiti.”





“Kako to da ih onda svejedno ima 10 iako su drugu maknuli?”, upitao sam ga.“Jednostavno, pogledaj desetu zapovijed i bit će ti jasno”, rekao mi je i pokazao tekst iz Biblije:“Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!”“Tu zapovijed (10.), podijelili su na dvije, ne poželi tuđe žene (9.) i ne poželi tuđe stvari (10.), na taj način je zapovijedi ostalo 10 iako druge više nema.”, objasnio je.To mi je bio šok, međutim, pravi je uslijedio kada mi je pokazao četvrtu zapovijed za koju katolici vjeruju da je treća (jer su drugu maknuli).“Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.”Tu sam bio paf, pa 19 godina sam vjerovao da Božja zapovijed govori “Svetkuj dan Gospodnji (nedjelju)”.“Zapovijed to ne govori”, rekao mi je taj mladić i nastavio: “U Bibliji se nigdje ne zapovijeda svetkovanje nedjelje, to je crkvena zapovijed, a ne Božja, oni su svojom tradicijom zamijenili Božju zapovijed”.To je bio početak mojeg puta van katoličke crkve, ali za mene najupečatljiviji razgovor bio je s jednim katoličkim svećenikom. Na pitanje treba li živjeti po 10 Božjih zapovijedi iz Biblije ili iz katekizma, rekao je da su iste, na to sam mu rekao da nisu iste i da govore neke druge stvari. Na to je rekao: "Treba živjeti po onima iz katekizma'", piše Pernar.

"Čitajući Bibliju shvatio sam da nije moguće krasti i bit nepošten"



"Uglavnom, da vam ne duljim dalje, puno toga od čistilišta i plaćanja misa za mrtve, do zabrane ženidbe svećenicima - jednostavno ne postoji u Bibliji, to je među ostalim objasnio i Martin Luther u svojih 95 teza.



Pitao sam se odakle pravo Papi da skupa sa svećenicima mijenja nauk koji nam je ostavio Isus i došao do zaključka da jednostavno ne želim više biti dio te religije. Iz tog razloga nemam straha od katoličke crkve i njenih svećenika, međutim, onaj dio vezan uz moje obraćenje, a koji je bitan za vas je sljedeći.



Čitajući Bibliju shvatio sam da nije moguće krasti i bit nepošten, a živjeti u vječnosti s Isusom. To je bio ključan razlog zašto sam izašao iz HDZ-a i odbacio taj mentalni sklop.



Ono što me najviše iznenađuje je to što moje bivše kolege iz HDZ-a i dan danas razmišljaju kao ja nekad vjerujući da će se spasiti i biti s Isusom u vječnosti iako su na zemlji gazili sve njegove principe i zapovijedi.



Katolička crkva je idealna religija za njih jer ih uvjerava da je to moguće. Možeš bit lopov i bit spašen. I ne samo da ih uvjeravaju u to, već i druge ljude pozivaju da glasuju za njih", poručio je Pernar na svojem Facebook profilu.