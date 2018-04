Pero Ćorić najavio osvajanje vlasti :D

Foto: Hina (Pero Ćorić na saboru HDZ-a drži govor u vrijeme predsjednika stranke Tomislava Karamarka)

PERO Ćorić najavio je osvajanje vlasti. I ne, ovo nije prvoaprilska šala.



Odnose na desnici odavno je teško razumjeti i shvatiti, a u tom kontekstu u HSP-u AS već danima traje pravi mali skandal. Naime, Ćorić je izbačen iz stranke zbog čega se žalio Ministarstvu uprave.



No on, poput mladića kojemu je sramotno priznati da ga je djevojka ostavila pa govori da su zajedno prekinuli, kaže kako je on stranku napustio prije nego što je izbačen.



"Rekao sam na Predsjedništvu stranke da im se zahvaljujem na suradnji i da napuštam stranku", kazao je Ćorić u razgovoru za N1 te dodao da je potom održana "fiktivna sjednica Časnog suda" koji ga je izbacio iz stranke. "Na Predsjedništvu sam im rekao da ne pripadam političkom miljeu kojem pripada Plenković", kazao je Ćorić te je govorio o ujedinjenju desnice kako bi došli na vlast.



Naime, Pero Ćorić, jedan od vodećih ljudi HSP-a AS dugi niz godina, bitan je postao dolaskom Tomislava Karamarka na čelo HDZ-a. Karamarko je tada skupio sve na što je naišao na ekstremnoj desnici, a tu su se našli i Pero Ćorić i zaboravljeni Ivan Tepeš. No nestankom Tomislava Karamarka i ovaj dvojac završava tamo odakle je i došao - u političkoj zavjetrini. Na izborima 2016. godine Pero Ćorić, koji se kandidirao u II. izbornoj jedinici, skupio je cijelih 165 preferencijalnih glasova.

U kontaktu s Karamarkom



No jutros je sasvim ozbiljan najavio okupljanje desnice i osvajanje vlasti.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Stvari u Hrvatskoj možemo mijenjati nabolje samo kroz poziciju vlasti. No moja spoznaja je jasna, cijela pravaška scena nije dovoljna za ono što želimo polučiti", kazao je Ćorić te dodao da se pomirio s predsjednikom stranke Desno Antom Đapićem, a sve u svrhu okupljanja desnice. "Ako smo ja i Đapić mogli zakopati ratne sjekire, onda mogu i drugi", kazao je Ćorić.

"Trenutni cilj jeste smijeniti aktualnu nehrvatsku vlast na čelu s Andrejom Plenkovićem", rekao je Pero Ćorić.



"Moja procjena je da nikada bolji tajming nije bio za desnicu. Jedini problem je što nam nedostaje lider", kazao je Ćorić.



A tko bi mogao biti lider, Ćorić nije otkrio. No znakovito je spomenuo Tomislava Karamarka.



"Karamarko ima još puno toga za reći", rekao je Ćorić dodavši da je s Karamarkom u blagom kontaktu.



Rekao je da desničari rade na okupljanju, ali da "neće raditi nered drugima". Među njima su Neovisni za Hrvatsku i projekt Domovina, kao i udruga U ime obitelji, a dodaje i da svoj cilj osvajanja vlasti neće moći postići bez "desnog krila HDZ-a".