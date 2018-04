Peruško objavio detalje o novom Agrokoru

Foto: Hina

VJEROVNICI će preuzeti kontrolu nad novom Agrokor grupom putem triju pravnih osoba sa sjedištem u Nizozemskoj, dok će operativno upravljanje obavljati holding kompanija sa sjedištem u Hrvatskoj, izvijestio je izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško.



Vjerovnici su se, kako je rekao, odlučili za "vlasničku strukturu" u Nizozemskoj jer način nagodbe predviđene za Agrokor u toj zemlji ima bogatu pravnu praksu.



"Operativno upravljanje obavljat će hrvatska holding kompanija sa sjedištem u Zagrebu. Njeno operativno funkcioniranje bit će ovdje lokalno i ona će imati operativnu i vlasničku strukturu nad svim kompanijama u sustavu Agrokora, kako onih u Hrvatskoj, tako i izvan Hrvatske", rekao je Peruško.



Buduća vlasnička struktura održavat će kreditiranje grupacije u prošlosti, pojasnio je.



Peruško nije htio izlaziti s detaljnijim podacima o mogućim udjelima u novoj vlasničkoj strukturi, ponovivši kako se na EPM modelu još radi te će točni odnosi biti poznati za oko mjesec dana.



Otklonio je mogućnost povratka Ivice Todorića u vlasničku strukturu, istaknuvši da su dugovi koje je ostavio znatno veći od imovine koncerna.



U pogledu graničnog duga (koji je nastao prije otvaranja postupka izvanredne uprave, a stigao na naplatu poslije 10. travnja 2017.), rekao je da će njegova naplata ovisiti i o budućem poslovanju Konzuma. Naime, dobavljači dobivaju mogućnost naplate još 80 milijuna eura dodatnog graničnog duga u svim kompanijama sustava i ta isplata ovisi o tome hoće li Konzum postizati rezultate definirane planom održivosti jer se većina duga odnosi na Konzum pa isplata ovisi o tome kako će on raditi u iduće četiri godine.



"Vjerujem da će to omogućiti dobavljačima da u najvećoj mogućoj mjeri smanje svoje otpise", kazao je.



Agrokorovi vjerovnici parafirali su načelni sporazum o nagodbi, a kako je priopćeno iz koncerna, dogovoreni ključni elementi obuhvaćaju korporativnu strukturu nove Agrokor grupe, tretman i oblik namirenja tražbina vjerovnika nastalih prije otvaranja postupka izvanredne uprave, novi dug nove Agrokor grupe i njezinu kapitalnu strukturu, poseban dogovor s dobavljačima o namirenju tzv. graničnog duga te provedbu nagodbe.



Struktura nove grupe



Nova društva koja će činiti upravljačku holding strukturu su STAK, NizTopCo, NizHoldCo i HoldCo.



STAK je društvo preko kojeg postojeći vjerovnici preuzimaju kontrolu nad novom grupom, a riječ je o posebnom obliku pravne osobe u formi zaklade u Nizozemskoj, koja će biti formalni vlasnik cijele nove grupe.



NizTopCo je buduće krovno društvo, a riječ je o nizozemskom društvu s ograničenom odgovornošću. STAK će vjerovnicima izdati depozitarne potvrde o vlasništvu za udjele koje drži u NizTopCo, a upravljačka prava u njemu vjerovnici će ostvarivati kroz davanje uputa STAK-u.



NizTopCo će biti vlasnik NizHoldCo-a - nizozemskog holding društva, s ograničenom odgovornošću, koje će biti izravno matično društvo novog hrvatskog holding društva - HrvHoldCo. Potonje društvo bit će matično i holding društvo svim operativnim kompanijama. Nova operativna društva bit će s ograničenom odgovornošću te u izravnom vlasništvu HrvHoldCo-a, te će kao zrcalna društva preuzeti cjelokupnu imovinu postojećih insolventnih društava bez istovremenog preuzimanja starih obveza.Svrha toga je, pojašnjeno je, osiguranje nastavka poslovanja tih društava nakon nagodbe bez naslijeđenih obveza, pri čemu se uklanjaju postojeći vanjski dioničari/članovi grupe Agrokora, založna prava na udjelima i repo potraživanja, te više nema međusobnih jamstava.Udjeli Agrokor grupe u postojećim društvima, a riječ je o solventnim društvima, odnosno onima za koje je utvrđeno da im je imovina veća od obveza, te društvima sa sjedištem izvan Hrvatske, također se prenose na HrvHoldCo, i taj prijenos neće imati utjecaja na njihove manjinske i većinske dioničare te vjerovnike.Poslovanje buduće grupe oslanja se na tzv. arms length načelo po pitanju odnosa među kompanijama unutar grupe, što znači da su stranke u međusobnim odnosima ravnopravne i neovisne, kaže se u priopćenju.Posebno je utvrđeno kako je glavni kriterij određivanja iznosa namirenja pojedinih tražbina EPM metodologija, koja se koristi u najvećim međunarodnim postupcima restrukturiranja kompanija.Između ostaloga, dogovoreno je i da će HrvHoldCo ući u novo financiranje kojim će se u cijelosti refinancirati postojeći kredit s pravom prvenstva u visini od 1,06 milijardi eura, a uvjeti tog kredita još se moraju utvrditi.Također, s dobavljačima je postignut dogovor o isplati graničnog duga, odnosno duga koji je nastao prije postupka izvanredne uprave. Tog duga još je ostalo neplaćeno od 130 do 160 milijuna eura, a dogovoreno je da se najviše može isplatiti 80 milijuna eura i to godišnje tijekom 2018., 2019., 2020. i 2021., istaknuto je.Među ostalim, dogovoreno je i da će maloprodajne operativne kompanije nove grupe zadržati kvalificirane vjerovnike kao dobavljače pet godina od sklapanja nagodbe s dogovorenom zastupljenošću njihovih proizvoda na svojim policama.Napomenuto je i da će se svi zaposlenici prenijeti na novu grupu.Prema preliminarnim i nerevidiranim podacima iz Izvješća o provedbi postupka izvanredne uprave u Agrokoru za razdoblje do 10. travnja 2018. godine, koji je vlada danas primila na znanje, vidljivo je da je Agrokorova poslovna grupa Maloprodaja i veleprodaja, koja uključuje Konzum Hrvatska, Tisak, Konzum BiH i Velpro, u prva dva ovogodišnja mjeseca poslovala s 1,78 milijardi kuna prihoda, uz negativnu EBITDA-u (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) od 44,9 milijuna kuna.Istodobno, Prehrana, koja uključuje Jamnicu, Roto dinamic, Sarajevski kiseljak, Ledo, Frikom, Ledo Čitluk, Zvijezdu, Dijamant i PIK Vrbovec, ostvarila je 853 milijuna kuna prihoda i EBITDA-u od 48,5 milijuna kuna, a Poljoprivreda, koja uključuje Belje, PIK Vinkovci i Vupik, prihode od 270 milijuna kuna i EBITDA-u od 17,1 milijun kuna.