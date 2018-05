Peruško odgovorio na optužbe Francka: Ponašali su se kao Agrokorova banka, a ne proizvođač kave

Foto: Index/Luka Šangulin



VLADIN izvanredni povjerenik u Agrokoru, Fabris Peruško, obratio se javnosti. Uz Fabrisa Peruška, javnosti se obratila i Irena Weber, zamjenica izvanrednog povjerenika.





Izjavu Fabrisa Peruška pogledajte ovdje:



16:17 "Od 5700 vjerovnika Agrokora, Franck je dana izašao s jednim od nizu skandaloznih priopćenja. Moramo još jednom pojasniti poziciju Francka u odnosu na Agrokor. On kreira okruženje u kojem svi vjerovnici postaju taoci jednog vjerovnika i to tvrtke Franck koja se našla u problemima jer su se ponašali kao Agrokorova banka, a ne proizvođač kave. Zbog veza s Todorićem pretvorili su se u Agrokorovog financijera. Svoje probleme pokušavaju baciti na izvanrednu upravu", rekao je Peruško na optužbe iz Francka.



"Neki od naših dobavljača su reagirali i otvorili predstečajne nagodbe. Franck to nije napravio", rekla je Irena Weber i dodala kako su naučili lekciju.



Weber je rekla da je granični dug Francka oko 37 milijuna eura, od čega 9,3 milijuna eura otpada na prodaju robe.



"Preostali iznos se odnosi na financijske mjenice. Od prijavljenih 9,3 milijuna eura Francku je do sada plaćeno 6,8 milijuna eura, što je bitno iznad prosjeka ostalih dobavljača. Međutim, nažalost, pravi problem Francka nisu potraživanja, nego nevjerojatnih 59 milijuna eura drugog duga. Svoju energiju usmjeravaju na rušenje Agrokora radi partikularnih interesa", rekla je.



"Zašto nisu iskoristili vrijeme koje je kupljeno svim dobavljačima, nego ruše nagodbu zbog svojih partikularnih interesa? Franck ostvaruje većinu prihoda kroz grupu Agrokor. Dok nas Franck tuče priiopćenjima, mi s njima i dalje radimo jer je cilj postizanje nagodbe koju će podržati najveći broj dionika. S njima nećemo prestati razgovarati, ali nećemo dopustiti da njihove mjenice ugroze postizanje nagodbe", rekla je Weber.



"Zbog međusobnih takičkih igara među vjerovnicima nismo osnovali vjerovničko vijeće", rekao je Peruško.



"Njihovo ponašanje sliči na dječji vrtić. Zbog njih nemamo stalno rješenje za vjerovničko vijeće. Kao što smo više puta rekli, ako do vijeća ne dođe, to ne predstavlja nikakvu prepreku za nagodbu"



"Financijske institucije nisu dobile nijednu kunu gotovine, niti će je dobiti. Svjedočimo situaciji da se i drugi dobavljači, koji su potpisali sporazum o nagodbi, sada predomišljaju. Moramo istaknuti da smo na sastanku u Ministarstvu gospodarstva postigli sporazum da će se podržati nagodba i da se neće postavljati novi zahtjevi. Sada zbog Francka se pozicija dobavljača u istupima mijenja, ali se nadamo da ćemo zatvoriti te nejasnoće. Potrebno je postići dogovore. Kakve imamo s dobavljačima, takve dogovore imamo i sa Sberbankom. Krajnji rezultat nagodbe mora biti javan, zato sve dogovaramo s dobavljačima, a pokušali smo i sa Franckom. Pritom postupamo isto kao i s ostalim dobavljačima", rekao je Peruško.



16:13 Najavljeno obraćanje kasni 13 minuta



Podsjetimo, Peruško je nedavno digao veliku buru u zainteresiranoj javnosti izjavom kako će s prijedlogom nagodbe izaći privremeno, a ne stalno vjerovničko vijeće.