Peruško se, u tjednu Afere Hotmail, naljutio kad su ga pitali za plaću

SLIJEDI nam pravno nasilje i nastavak muljanja u Agrokoru, to je sukus istupa vladinog povjerenika Fabrisa Peruška pred novinarima u Opatiji.



Tjedan u kojemu je potpredsjednica vlade dala ostavku zbog Afere Hotmail, vladin povjerenik završava u sunčanoj Opatiji na konferenciji Tržište novca.



Na izravno pitanje novinara N1 hoće li nagodbu donijeti privremeno vijeće, dakle družba Ante Ramljaka, ili stalno vijeće koje biraju vjerovnici, Peruško kaže: "Privremeno. Nemamo vremena." I okreće leđa novinaru koji ga podsjeća da je Franck upravo takav rasplet najavljivao: "Ne, Franck nije bio u pravu."



Radi se o tome da je Franck točno previdio da će izvanredna uprava pravnim nasiljem pokušati progurati nagodbu kroz privremeno vijeće, koje su otvoreno prozvali za pogodovanje dijelu vjerovnika jer taje koliko su do sada platili potraživanja i kome. Ne samo Franck, neki ugledni stručnjaci, poput Jasnice Garašić, upozorili su da nagodbu mora donijeti stalno vijeće kako predviđa zakon. Te da je privremeno samo – privremeno i za to nema ovlasti, kako mu i ime govori.



Povjerenik nije ni predložio grupe za stalno vijeće, želi progurati nagodbu pod privremenim vijećem, a prođe li, nezadovoljni vjerovnici će tužiti državu. No više od svega taknulo ga je što se netko drznuo propitivati njegova primanja u tjednu Afere Hotmail.



Purko: Je li vaša nagrada 1,5 milijuna eura? Peruško: To je glupo pitanje



Raspoloženje je Perušku izgleda pokvario Miroslav Jeličić Purko iz Udruge dioničara Agrokora, koji ga je na prethodnom panelu, zaključivši da je cijeli proces kontaminiran, priupitao oko visine njegove naknade za uspjeh.





U tjednu u kojemu je Index objavom mailova natjerao potpredsjednicu vlade na ostavku i dokazao da je premijer morao znati kako se okoristila skupina Borg, izvanredni povjerenik našao se uvrijeđen pitanjem "Je li točno da je vaša nagrada 1,5 milijuna eura?".I novinarima kazao da je to bilo baš glupo. Jer je njegova plaća definirana zakonom. Nije znao točno reći kolika je. Misli da je sedamdeset i nešto tisuća. Oko naknada za uspjeh njega i njegovih savjetnika, još nismo doznali ništa konkretno."Ako pogledate zakon, ugovore, to je toliko transparentno da ne znam zašto sad idemo u tom smjeru, tu stvarno nema mesa za vas novinare", izgovorio je Peruško, nasljednik onog Ante Ramljaka koji je angažirao svoju tvrtku pa odletio iz Agrokora. A kada je Index objavio mailove o skupini Borg, otišla je i Dalić.Onda je nastavio u Ramljakovom stilu izgovarati kako se na naknade savjetnika odnosi samo niskih 1 posto Agrokorovog duga. Govorio je to pod budnim okom Kristine Laco, koja je u vrijeme pisanja Lexa radila za Dalićkino Ministarstvo, pa se i ona našla u Agrokoru da bi pojašnjavala kako su troškovi savjetnika zapravo niski.Samo je još nedostajao zaključak da su troškovi toliko maleni da bi ih trebalo povećati. Jasno, nije samo stvar o visini troškova nego i sumnji na korupciju, jer su autori Lexa naplatili svoj rad iz privatne kompanije koju su prethodno "zauzeli" zahvaljujući politici. O tome nije kazao ni slovca.Nije bilo priznanja propusta oko skrivanja honorara i success feejeva, načina angažmana domaćih savjetnika, koji su zapravo sami sebe odabrali. Nije priznao da nije ni pokušao imenovati stalno vijeće, nego se pravdao žurbom. Baš kao i HDZ-ovi pokrovitelji skupine Borg.Umjesto toga, Peruško, koji prvo uvjerava da su troškovi savjetnika niski, sada najavljuje da bi dio njih mogao imati manje naknade, "jer im se smanjio opseg posla". Jasno je naravno, da se promijenilo samo to što je premijer u strahu za vlastiti rejting zbog koruptivne afere pribjegao ovoj ideji koju kao da je smislio Pero Kvržica.U trinaestom mjesecu najezde konzultanata na Agrokor, vladin povjerenik će im smanjiti naknadu za još dva preostala mjeseca. Kad već neće sami vratiti ono što im "ne pripada", kako to zamislio premijer, aferu će pokušati kamuflirati Fabris Peruško, čovjek koji tvrdi da "nema mesa" u priči o njegovoj nagradi za sklapanje nagodbe pod svaku cijenu.