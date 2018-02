Petrov: Ja sam zvao Ramljaka u Agrokor, ali na molbu Martine Dalić

Foto: Index/FaH



VLADIN povjerenik za Agrokor Ante Ramljak danas je iznio zanimljivu informaciju o Boži Petrovu, čelniku Mosta.



>> Nakon maratonskog rešetanja u saboru jedno je jasno: Ako Ramljak ne ode, cijenu će platiti Plenković



Naime, na višesatnom ispitivanju potpredsjednice vlade Martine Dalić i Ante Ramljaka, izvanredni povjerenik za Agrokor ustvrdio je da ga je Božo Petrov zvao da preuzme tu funkciju. Na pitanje HDZ-ovca Josipa Burića zbog čega je onda danas Most jedan od njegovih najvećih protivnika, Ramljak je ustvrdio da bi to trebalo pitati Petrova.



"Ramljak me odbio, a sljedeći dan je bio na razgovoru kod Plenkovića i Dalićke"





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Sam Petrov je o spornom pozivu Anti Ramljaku progovorio u razgovoru za Novu TV, te ustvrdio ga da je upravo Martina Dalić zamolila da nazove Ramljaka."Kada su im valjda sve opcije otpale, a naše su odbili, Martina Dalić me zamolila ako mogu nazvati gospodina Ramljaka. On me nakon tog telefonskog razgovara od tri minute sljedećeg dana odbio, a već sljedeći dan je bio na razgovoru kod premijera Plenkovića i Dalić na kojem su se dogovorili", kazao je Petrov.Predsjednik Mosta odgovorio je i na kritike da oporba u saboru danas nije postavila ključna pitanja Anti Ramljaku i Martini Dalić, poput onoga o tome koliko je točno bivša Ramljakova tvrtka Texo Managment dobila novca za savjetničke usluge u Agrokoru."Pitali smo nekoliko pitanja i dobili dobre odgovore. Ovo je bila predstava, oni su napravili takav igrokaz da vi ne možete postavljati potpitanja u trenutku kada Dalić ili Ramljak ne odgovore na pitanja. Nisu odgovorili na puno pitanja, ali ono što je bitno odgovorili su hoće li postojati nagrada za te savjetnike koji primaju 250.000 kuna i ona će iznositi osam milijuna eura", rekao je Petrov.Odgovarajući na pitanje je li danas premijer Plenković pustio Martinu Dalić da se sama snalazi na "brisanom prostoru", Petrov je rekao: "Naravno da ju je pustio. Inače bi danas premijer trebao biti tu budući da je on dao cijelu odgovornost Dalić, a cijela javnost zna da ove savjetničke plaće nisu trebale biti. Ramljak je kazao kako je on kriv i da mu se sudi ako treba. Nisu odgovorili za što su krivi, a Ramljak je otkrio da uopće nije čitao ugovor o roll up kreditu. Tko ga je trebao čitati? Plenković već 15 dana govori da čita sve te ugovore i nije izašao ni sa kakvim stavom osim da opravdava moralnu dvojbu je li to bilo etično".