Pitali smo Glasnovića je li u ratu zaista surađivao s vojskom Ratka Mladića

BOSANSKOHERCEGOVAČKI portal Tačno.net objavio je nedavno, kako pišu, “zvanični dokument HVO-a” iz srpnja 1993. godine, u kojemu tadašnji pukovnik HVO-a Željko Glasnović obavještava kolegu Željka Šiljega da je uspješno uspostavio kontakt “s trećom stranom”.



Danas je Željko Glasnović zastupnik dijaspore u hrvatskom saboru i član kluba Neovisni za Hrvatsku sa Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih, poznat po svojim nesuvislim tiradama za govornicom u kojima proziva sve žive i mrtve da su, između ostaloga, neprijatelji Hrvatske, mentalni Jugoslaveni i eksponenti velikosrpske politike.

No u ljeto 1993. godine Glasnović je bio časnik HVO-a u Bosni i Hercegovini, sudjelujući u onome što je prošle godine Haški sud proglasio udruženim zločinačkim pothvatom. U to vrijeme su HVO i Armija BiH ratovali u srednjoj Bosni i na sjeveru Hercegovine te se iz dokumenta s Glasnovićevim potpisom čini kako je on tada stupio u kontakt s vojskom Republike Srpske kojom je zapovijedao ratni zločinac Ratko Mladić.

Dogovor s Mladićevom vojskom da zajedno granatiraju Armiju BiH?

“Preko vruće linije stupio sam u kontakt s trećom stranom. Pristaju da nam pomognu i mogu ODMAH početi drmati. Iz tog razloga potrebno je da procijenite koje ciljeve tući a i naša strana treba isto radit. Potrebno je da se MARKO STIPIĆ što prije vrati iz Slatine zbog ove veze. Po ovome pošalji HITNO odgovor; odredite ciljeve i obavijestite Marka Stipića da odmah dođe. Kontakt vezu sa trećom stranom imat ćemo svaki sat vremena”, stoji u dopisu koji je Glasnović navodno ispred Brigade Kralj Tomislav uputio 27. srpnja 1993.







Iz toga se može zaključiti kako je Glasnović s vojskom Ratka Mladića dogovarao koordinirano granatiranje Armije BiH, no kako Index u posjedu ima preslik dokumenta, ali ne i original, obratili smo se saborskom zastupniku Glasnoviću za očitovanje o dokumentu i pitali je li točno da je u ratu u BiH surađivao s Vojskom Republike Srpske, tj. “trećom stranom”.

Glasnović nam je e-mailom odgovorio sljedeće: “Ako imate još neke dobre viceve, javite se meni sljedeći tjedan. Otići ćemo u Las Vegas i prijavit ćemo Vas na natječaj stand up komičara.”

Glasnović, dakle, smatra da je sve to dobar vic, ali nije izrijekom demantirao autentičnost dokumenta niti je direktno odgovorio na naše pitanje o tome je li surađivao s Mladićevom vojskom tijekom rata u BiH.