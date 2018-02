Pitali smo moćne hrvatske firme jesu li znale za tajne Ramljakove anekse

Foto: Pixsell/Boris Scitar



UOČI ostavke Ante Ramljaka počeli su curiti sve neugodniji detalji njegovog upravljanja Agrokorom, tako i pismo Francka u kojem ta tvrtka od suda traži osam tajnih aneksa ugovora o najstarijem kreditiranju (tzv. roll up kreditu).



Sama činjenica da je nakon ugovora o milijardu eura teškom kreditu iz lipnja vladin povjerenik naknadno dodao osam aneksa je sporna, kamoli to što to ne znaju ni svi vjerovnici, a on to krije od suda, koji bi formalno trebao nadzirati njegov rad.



Sporni aneksi koji se skrivaju od suda, odnose se na naknade, zaštitne mehanizme i obavezu angažiranja sredstava, a nedavno je objavljeno da je u ugovor o roll upu naknadno ubačena i odredba prema kojoj buduće stalno vjerovničko vijeće, koje donosi nagodbu, ne smije imati više od jednog člana vjerovničkog vijeća.



Jesu li znali da je Ramljak ugovorio takvu odredbu i je li u suprotnosti s njihovim interesima, upitali smo nekoliko hrvatskih tvrtki, Agrokorovih dobavljača. Iz Kraša i Francka nismo dobili odgovore, no javili su nam se Atlantic Grupa i Adris.



Atlantic: Nikakav ugovor ne može biti iznad Trgovačkog suda



"Odluku o utvrđenju klastera donosi Trgovački sud i nikakav Ugovor između pojedinih dionika u ovom postupku ne može derogirati ovu zakonsku normu. S obzirom na to da se dobavljači prema postojećem prijedlogu klastera vjerovnika nalaze u nekoliko skupina (od kojih u čak dvije predstavljaju i brojčano najveću skupinu), nije nelogično za očekivati da dobavljači budu predstavljeni s više predstavnika u stalnom Vjerovničkom vijeću.



Mali dobavljači, u ovisnosti o konačnom stavu Trgovačkog suda o tome da li vjerovnici kojima su isplaćena potraživanja uopće mogu biti zastupljeni u glasanju, najvjerojatnije neće moći imati svog predstavnika u Stalnom vjerovničkom vijeću niti sudjelovati u postupku njegova izbora", stoji u odgovoru koji potpisuje Neven Vranković, potpredsjednik Atlantic Grupe za korporativne aktivnosti.



Nisu htjeli odgovoriti na pitanje jesu li znali za dopune roll up ugovora, no jasan je stav Atlantica da dobavljačima treba pripasti više mjesta u stalnom vijeću te da odluke Trgovačkog suda neće ugroziti tajni aneksi.

Adris: Nismo znali za anekse, ustrajat ćemo na poštenijem pristupu



U Adrisu ne kriju da nisu znali za nadopune.



"Adris grupa nije članica privremenog vijeća, stoga nam nisu bile poznate pojedinosti navedenog procesa, a osobito ne navodni aneksi ugovora o roll up kreditu.



No, ne treba dvojiti da će Adris ustrajati na pravnoj zasnovanosti cijelog procesa i donesenih odluka te, svakako, na jednakopravnosti vjerovnika i poštenijem pristupu."



Iz Francka nismo uspjeli dobiti komentar, a upravo je njihovo pismo koje je procurilo u medije signaliziralo da je dio dobavljača nezadovoljan netransparentnošću koju je provodio Ramljak. Podsjetimo, predložio je sudu da u stalnom vijeću bude samo pet skupina, koliko i u privremenom vjerovničkom vijeću, dok mu zakon dozvoljava devet.



Peruško i Weber moraju složiti nove razrede



Za razliku od privremenog vijeća u kojem su imali dva predstavnika, dobavljačima je Ramljak doista bio namijenio samo jednu "čistu" skupinu, E. Iako dio njih pripada i u skupinu A jer imaju zaloge (razlučna prava) nad dionicama ili nekretninama, teško da bi tu uspjeli progurati svog predstavnika jer tu grupu dijele s bankama.



Kategorija A odgovarala je onome što se u privremenom vjerovničkom vijeću zvalo "osigurani vjerovnici" i tamo ih je predstavljala Zaba. No skupina B - sudionika u roll upu na čelu s Knightheadom - ostala je prazna nakon što je Adris uspio osporiti potraživanja na Sudu, a Ramljak je već ranije bio osporio potraživanja Sberbanka.



Na kraju je sutkinja zatražila da se promijene razredi (klasteri), a povjerenik je nakon toga podnio ostavku, pa će se novim razredima sada morati baviti Fabris Peruško i Irena Weber.