Pitali smo osječku policiju što točno znači golotinja

JUČER smo pisali o djevojci koja se sunčala na balkonu, što je njezinom susjedu zasmetalo. Ova neobična priča odvila se u Osijeku, a susjed je tim povodom pisao Glasu Slavonije kako bi ih upitao je li to kažnjivo.

Glas je upit proslijedio policiji i dobio odgovor kako se radi o činu koji se može kazniti sa 185 do 750 kuna ili kaznom od 30 dana zatvora.

Stoga smo poslali još jedan upit osječkoj policiji u kojemu smo im tražili da nam detaljnije pojasne neke od pojmova o kojima su govorili.



"Kao što smo i odgovorili novinarki Glasa Slavonije na prethodni upit po navedenoj tematici, u konkretnom slučaju moglo bi se raditi o prekršaju vrijeđanja ili omalovažavanja moralnih osjećaja građana iz čl.14 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, za što je predviđena novčana kazna u iznosu od 50 do 200 DEM (protuvrijednost domaće valute okvirno od 185,00 do 750,00 kuna) ili kazna zatvora do 30 dana", pojasnili su iz policije.



Upitali smo ih i da nam pojasne podjelu javnih mjesta prema kojoj su terase i balkoni javna mjesta.



"Ovisno o mogućnostima pristupa javnosti, javna mjesta dijelimo na realna i fiktivna. Realna javna mjesta su po svojoj funkciji namijenjena javnosti iako i kod njih postoji razlika te se ona dodatno dijele na neograničeno otvorena i ograničeno otvorena javna mjesta", odgovorili su nam.

"Neograničeno otvorena javna mjesta su ona koja su trajno dostupna neograničenom broju osoba u neograničenom vremenu, kao npr. ulice, trgovi, šetališta, parkovi, željezničke i autobusne postaje i sl. Ograničeno otvorena javna mjesta su namijenjena neograničenom broju osoba ali u ograničenom vremenu ili nekim drugim uvjetima pod kojima je pristup takvim mjestima moguć, kao npr. kazališta, trgovine, ugostiteljski objekti, stadioni i sl.





Fiktivna javna mjesta po svojoj namjeni nisu javna mjesta ali pod određenim uvjetima to mogu biti. Javnost takvih mjesta prosuđujemo po posljedici koja je nastupila na javnom mjestu. Tako balkoni, terase, dvorišta privatnih kuća koji inače nisu javna mjesta, smatramo javnim mjestima jer radnju na tom mjestu čini dostupnom javnosti, tako da je izložena pogledima javnosti ili je posljedica te radnje nastupila na javnom mjestu(glasna glazba iz stanova ili kuća koja se čuje na ulicu i sl.).

Tu svakako treba uzeti u obzir vrijeme kada se radnja odvija (doba dana), vidljivost i sl", poručili su iz policije.



Budući da su izjavili kako se radi o povredi morala zbog čega bi kazna bila dosuđena, zatražili smo i da nam pojasne taj dio ali i da nam definiraju što se točno smatra razgolićivanjem.



"Moral shvaćamo kao općeprihvaćeni standard društvenog ponašanja, tako da radnja prekršaja u pravilu predstavlja ponašanje koje znatnije odstupa od stavova sredine u kojoj se odvija a vrijeđa se osjećaj stida. To je u praksi najčešće obavljanje fizioloških potreba na javnom mjestu i razgolićivanje (razodijevanje i javno pokazivanje inače pokrivenih dijelova tijela)", poručili su.



Iako smo ih upitali kako bi se u ovom slučaju tretiralo sunčanje u toplesu direktan odgovor nismo dobili, mada iz gore navedenog možemo izvući zaključak kako bi to bilo kažnjivo.



"Sukladno Prekršajnom zakonu, prekršaji i prekršajno-pravne sankcije propisuju se za ona ponašanja kojima se povređuje ili ugrožava javni poredak, društvena disciplina i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom RH, međunarodnim pravom i zakonima čija zaštita nije moguća bez prekršajno-pravnih sankcija a njihova zaštita se ne ostvaruje kaznenopravnom prisilom", zaključili su svoj odgovor iz PU osječko baranjske.



U telefonskom razgovoru s glasnogovornikom policije doznali smo pak i kako slučaj o kojemu se pisalo policiji nije prijavljen, jer je zabrinuti građanin kontaktirao Glas Slavonije, ali policiji za sada nije podnio prijavu.