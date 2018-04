Plenković: Dolazak Vulina na područje Jasenovca ne bi bio dobro rješenje

Foto: Hina

PREMIJER Andrej Plenković izjavio je u Zagrebu, komentirajući mogući dolazak srpskog ministra Aleksandra Vulina u nedjelju na područje Jasenovca, da to ne bi bilo dobro rješenje zbog njegovih ranijih neprihvatljivih izjava.



''Što se tiče najavljenog dolaska ministra Vulina u Hrvatsku, mi očekujemo da svatko tko dolazi u Hrvatsku poštuje hrvatsku državu, a on je znao prilikom svojih boravaka imati neprimjerene i uvredljive izjave i nismo sigurni da je u ovakvom trenutku to najbolje rješenje'', rekao je Plenković novinarima na izbornom saboru akademske zajednice Hrvatske demokratske zajednice Ante Starčević.



Poštovanje žrtvama



Premijer je poručio kako želi da se sutra na službenoj državnoj komemoraciji izrazi poštovanje žrtvama ustaškog logora. ''To ću napraviti kao i prošle godine, kao predsjednik vlade, to će učiniti predsjednik sabora, to je jučer učinila i predsjednica Republike i tu nema nikakvih dilema o čvrstim, jednoznačnim i jasnim stavovima hrvatske države i njezinih institucija'', rekao je Plenković.



Na komemoraciju u Jasenovcu u nedjelju su, prema njegovim riječima, pozvani Milorad Pupovac iz Srpskog narodnog vijeća, Savez antifašističkih boraca i židovske udruge. Za te organizacije koje su ove godine, kao i lani, nezadovoljne odnosom prema ustaškom nasljeđu organizirale odvojene komemoracije, premijer je rekao da su s njima vodili dijalog, a one šalju poruku na pogrešnu adresu.



''Situacija nikako nije ista ove godine u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na naslijeđene pa i podmetnute probleme'', poručio je premijer, dodavši kako vodi politiku jasnog određivanja prema svim totalitarnim režimima pri čemu nema nikakvih dilema o osudi ustaških zločina u Jasenovcu.



Oskvrnuće simbola



Za incident koji je nedavno u srpskoj skupštini napravio vođa i zastupnik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, koji je gazio hrvatsku zastavu i vrijeđao hrvatsko izaslanstvo, Plenković je rekao da su osude od strane Srbije kako dani prolaze ipak jasnije nego one prve, što je dobro.Incident je prema Plenkovićevim riječima svojstven osuđenom ratnom zločincu Šešelju koji je svojim činom oskvrnuo simbol hrvatske države i vrijeđao izaslanstvo.To je, dodao je Plenković, zahtijevalo trenutnu odluku predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i članova izaslanstva da se vrate u Zagreb, a nakon što je Hrvatska, ne toliko davno, u domeni dobrog domaćina prihvatila i primila na poziv predsjednice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.Nastavak suradnje po svim predviđenim temama s hrvatske strane bio je u dobroj vjeri, od dijaloga o nastavku suradnje na prometnim koridorima do razgovora o temama koje opterećuju odnose poput zakona o nadležnosti državnih organa Srbije za procesuiranje ratnih zločina.Upitan inzistira li Hrvatska na provođenju srpskih zakona prema kojima osuđeni ratni zločinac ne može sjediti u skupštini, rekao je da su to stvari koje Srbija sama mora riješiti.''Srbija ima neka prethodna pitanja koja mora riješiti, te dio katarze u odnosu na Miloševićev režim i agresivnu politiku prema Hrvatskoj i BiH mora riješiti sama sa sobom'', poručio je premijer, ocijenivši važnim da vlast u Srbiji jasno osudi ono što se radi i događa.