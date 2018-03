Plenković: HDZ je na istoj strani kao i Crkva

Foto: FAH, Jurica Galoic/PIXSELL

PREMIJER i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak kako mu je važno što je većina članova Predsjedništva podržala ratifikaciju Istanbulske konvencije i smatra da su podigli standarde demokratske rasprave unutar HDZ-a, a na pitanje novinara ustvrdio je da su na istoj strani kao i Katolička crkva koja se protivi ratifikaciji te konvencije.



"Ne, ne brine me. Važno mi je da je 19 članova Predsjedništva HDZ-a za, da smo podigli standarde demokratske rasprave unutar HDZ-a, da su svi mogli iznijeti svoj stav i argumente. Pojasnili smo kako tko od nas čita tu konvenciju, što u njoj vidi i ne vidi, što u njoj stvarno piše a što neki misle da možda bi u njoj moglo pisati. Većina je sasvim jasno podržala prijedlog koji sam stavio na glasanje", rekao je Plenković novinarima nakon četverosatne sjednice Predsjedništva HDZ-a upitan brine li ga to što su visoki čelnici stranke glasovali protiv ratifikacije.



Smatra i da će velika većina saborskih zastupnika HDZ-a u saboru glasovati za ratifikaciju Istanbulske konvencije.



Kako se doznaje, protiv su bili zamjenik predsjednika Milijan Brkić, međunarodni tajnik Miro Kovač, politički tajnik Davor Ivo Stier, potpredsjednica HDZ-a Ivana Maletić te članovi Predsjedništva Darko Milinović i Anton Kliman.



Na novinarski upit je li mu to pokazatelj da treba mijenjati ljude oko sebe, Plenković je odgovorio kako HDZ ima procedure kako ljudi dolaze na odgovorne funkcije, a to što netko drugačije misli, ne mora značiti da ne moraju biti u istoj stranci ili težiti istim vrijednostima.



Na istoj smo strani kao i Katolička crkva



Upitan znači li to da nisu na istoj strani kao i Katolička crkva koja se protivi ratifikaciji Istanbulske konvencije, rekao je da su na istoj strani.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Mi smo apsolutno na istoj strani. Ovo je konvencija čija je bit zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji. Ono o čemu se vodi javna rasprava je nešto što je podredno u ovom slučaju. Po mom dubokom uvjerenju ratifikacija ove konvencije neće ni u kom slučaju u pravni poredak Republike Hrvatske nametati obveze koje bi bile u suprotnosti s vrijednostima HDZ-a", izjavio je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.Ponovio je kako, uz ostalo, kao premijer i predsjednik HDZ-a provodi ono što je HDZ zacrtao u svom programu uoči izbora te u planu zakonskih aktivnosti. Plenković je istaknuo da time rješavaju izrazito negativan društveni problem jer se prije par godina 47 posto od ukupnog broja ubojstava odnosio na žene, većinom od strane njihovih partnera.Na pitanje ovisi li ratifikacija Istanbulske konvencije u saboru o oporbi, odgovorio je kako je to akt koji se ratificira običnom većinom. Najavio je i da će interpretativna izjava, koja će biti dio zakona o potvrđivanju, biti objavljena u četvrtak nakon sjednice vlade.Na pitanje o najavljenom prosvjedu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u subotu, rekao je kako to nisu prosvjedi protiv HDZ-a, nego slobodno izražavanje mišljenja u demokratskom društvu."U demokratskom društvu svi mogu izraziti svoj stav. Mi kao vlada i najjača politička stranka u Republici Hrvatskoj s jasno definiranim vrijednosnim sustavom predlažemo dokument koji je potvrđen i na snazi je u 17 članica EU-a, 28 članica Vijeća Europe koji je potpisalo 45 zemalja i kojeg su radili hrvatski stručnjaci", rekao je.Na ponovljeni upit brine li ga to što nema potporu Crkve, istaknuo je kao je ono što ga zanima da tim aktom riješe izrazito veliki problem koji postoji u brojnim zemljama EU-a i nažalost u Hrvatskoj. "Zato taj instrument ide u daljnju proceduru", rekao je Plenković.