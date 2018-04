Plenković i Peruško objavili: "Imamo okvirnu nagodbu, spasili smo gospodarstvo"

Foto: Patrik Macek/PIXSELL



PREDSJEDNIK Vlade Andrej Plenković sastao se u 13.30 u Banskim dvorima s izvanrednim povjerenikom za Agrokor Fabrisom Peruškom, njegovom zamjenicom Irenom Weber i predstavnicima Privremenoga vjerovničkoga vijeća.



Nakon sastanka je održana konferencija za medije, na kojoj je objavljeno da je postignut okvirni dogovor oko nagodbe.

14:41 "Vezano uz moj opoziv, njegovu ozbiljnost pokazuje tekst u kojem je taj zahtjev sročen. Sukladno proceduri održat će se rasprava, ali od svega toga neće biti ništa", komentirala je na kraju ministrica Martina Dalić.

14:30 "Vrijeme koje je bilo turbulentno, neizvjesno, na našu sreću je gotovo. Vlada i sabor su procijenili potencijalnu opasnost. Mogu reći, naplatili smo skoro pola duga dobavljača. Nekima to može izgledati malo, ali vjerujte to je najbolje što smo mogli ostvariti.



Još važnije, kompanija sada ima budućnost, a mi smo svoje interese na policama zaštitili za idućih pet godina", kazala je Marica Vidaković.



"Želim zahvaliti novinarima, bili ste nam velika potpora. Ne mogu ne reći da, bez obzira na to koliko su naše teme bile teške i sukobi bili teški, vjerovnici su učinili napor da isplate dio potraživanja koji nije bio ugovoren. Vjerujem da će proces do kraja biti dobro doveden, a nakon toga očekujemo modernije upravljanje i korporativnu kulturu na europskoj, zavidnoj razini", dodala je.

14:28 "Dogovoreni su ključni elementi nagodbe", kazao je Fabris Peruško. "Postignut je i poseban dogovor s dobavljačima", dodao je. Dodao je da će danas biti brifing za medije u Agrokoru, na kojem će novinare izvijestiti o detaljima nagodbe.

14:25 "Bilo je onih koji su bili protiv. Ovaj sporazum otvara put pravnom oblikovanju i konačnom postizanju nagodbe. Važno je ponoviti da su vjerovnici bili najvažniji sudionici ovog procesa. Važno je da sve ovo nije palo na teret poreznih obveznika. Kompanija je danas stabilizirana, pred njom je budućnost, a to nisu platili porezni obveznici", kazala je ministrica Martina Dalić.

14:18 "Članovi Privremenog vjerovničkog vijeća na sastanku su potvrdili jednu jako dobru vijest, a to je da se proteklih tjedana usavršio proces o usuglašavanju osnovnih elemenata nagodbe", kazao je Plenković. "12 mjeseci unazad ostvarili smo nekoliko temeljnih ciljeva. Spriječena je gospodarska i financijska kriza koja bi se osjetila u cijelom gospodarstvu", dodao je premijer.

"Mislim da smo pod dojmom razgovora s predsjednicima susjednih država. Oni su zadovoljni što se naš problem nije prelio na njihove ekonomije. Ovome smo pristupili odgovorno", kazao je Plenković. "Izvući ćemo lekcije iz ove priče, nastojati da se ovakav scenarij nikad više ne ponovi", zaključuje.

"Spriječena je i gospodarska i financijska kriza koja bi se nedvojbeno osjetila u cijelom hrvatskom gospodarstvu, brojnim dobavljačima, na radnim mjestima, državnom proračunu, poteškoćama u distribucijskom lancu, a osobito u kontekstu turističke sezone", kaže premijer.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić u utorak je rekla kako je zadovoljna što su se Agrokorovi vjerovnici približili postizanju nagodbe te da će potpuno zadovoljna biti onda kada se nagodba sklopi i izglasa.



"Zadovoljna sam što je učinjen veliki korak ka postizanju konačne nagodbe, a sasvim ću zadovoljna biti kada bude pripremljen detaljan pravni tekst nagodbe i izglasan od vjerovnika i kada Agrokor bude vraćen redovitom poslovanju i ponovo počne rasti i osvajati nova tržišta", rekla je Dalić na ulasku u Banske dvore, uoči sastanka premijera Andreja Plenkovića s izvanrednim povjerenikom za Agrokor Fabrisom Peruškom, njegovom zamjenicom Irenom Weber i predstavnicima Privremenoga vjerovničkoga vijeća.



Nije odgovorila na pitanje hoće li joj se nakon vijesti o sklapanju nagodbe u Saboru biti lakše braniti se od oporbe.Prokuristica Kraša i članica Privremenog vjerovničkog vijeća Marica Vidaković na upit novinara prije početka sastanka u Vladi kratko je odgovorila da će biti spašena radna mjesta te da će dobavljači imati pravo pet godina na police za hrvatske proizvode u Konzumovim trgovinama.Na komentar novinara kako Konzum mora prodavati profitabilnu robu, tj. onu "koja ide", Vidaković je odgovorila pitanjem "tko je rekao da će dobavljači prodavati skupu ili jeftinu robu?". "Prodavat ćemo obrtajnu robu", rekla je, dodavši da će biti konkurentni.Predstavnik malih dobavljača u Privremenom vjerovničkom vijeću Mato Brlošić, pak, na pitanje odvijaju li se za male dobavljače stvari u dobrom smjeru, odgovorio je da je u godinu dana izvanredne uprave "bilo dobro" te da su isplaćeni "gotovo 99 posto" i da su u odnosu na druge dobro prošli.Upitan što misli, kako će se stvari odvijati dalje, rekao je kako očekuje isplatu malih dobavljača koji još nisu isplaćeni.Prema prijedlogu nagodbe koji bi danas trebao biti potpisan, pojedinačno najveći vlasnički udio u novom Agrokoru imale bi dvije ruske banke, Sberbank i VTB banka, između 30 i 46 posto, kazali su jučer neki od čelnika stranaka vladajuće koalicije nakon sastanka u Banskim dvorima na kojem im je izvanredna uprava Agrokora predstavila nacrt prijedloga nagodbe.