PLENKOVIĆ IMA JOŠ JEDNU RUKU Beus Richembergh će glasati za ratifikaciju, objasnio i zašto

KOD GLASANJA za ratifikaciju Istanbulske konvencije, već je sada jasno, brojat će se svaka ruka. Pošto je dio HDZ-ovaca najavio kako je neće podržati, Plenkoviću će biti potrebno nešto ruku sa strane sabornice gdje sjede oporbeni zastupnici.



Osim HDZ-a, Istanbulska konvencija razvalila je i SDP koji je ionako napukao od silnih unutarstranačkih obračuna posljednjih sad već možemo kazati godina. Najava da neće glasati za Istanbulsku konvenciju ako HDZ doda ikakve ograde podijelila je SDP-ovce. Tako su Maras, Glasovac i Orsat Miljenić najavili da će glasati za Istanbulsku konvenciju.



Pomalo neočekivano, ratifikaciju je podržao i Branimir Glavaš.



Večeras je putem Facebooka i Goran Beus Richembergh, bivši HNS-ovac i aktualni GLAS-ovac, kazao kako će svojom rukom podržati ratifikaciju.

"ZAŠTO ĆU GLASATI ZA RATIFIKACIJU ISTANBULSKE KONVENCIJE



Zakonom o ratifikaciji ‘Istanbulske konvencije’ ne može se promijeniti ni jedno slovo u samoj Konvenciji nego samo potvrditi pristupanje Republike Hrvatske tom dokumentu i odrediti datum od kad će njene odredbe biti obvezujuće za RH. Bilo kakav sadržaj u samom zakonskom tekstu ili u nekakvoj pratećoj izjavi kojim bi se pokušalo relativizirati ili mijenjati Konvenciju pravno je potpuno bezvrijedan. Što god Vlada upiše u tekst zakona ili u prateću izjavu ako se zakonom izvrši ratifikacija, Konvencija stupa na snagu baš onakva kako je i napisana. Sve što je eventualno viška ili je u suprotnosti s Konvencijom ostat će upravo to - neupotrebljiv višak.Popratnom izjavom koja se dostavlja Glavnom tajniku Vijeća Europe mogu se izraziti rezerve prema primjeni financijskih obveza države prema žrtvama nasilja onako kako to predviđa članak 78. Konvencije i to na rok od 5 godina (uz mogućnost naknadnog produljenja toga roka). Naime, Vijeće Europe dobro zna da su one zemlje članice u kojima su standardi zaštite žena od nasilja vrlo niski ujedno i fiskalno najslabije. Nikakve druge rezerve ne mogu se iskazivati, a ako se kojim slučajem formalno i iskažu (kao što je to bio nemušt pokušaju slučaju Poljske i Italije), pravno su nevažeće ukoliko je Konvencija ratificirana i tada se Konvencija mora provoditi u cijelosti.Dakle, potpuno je, s aspekta merituma Konvencije (sprečavanje i sankcioniranje nasilja nad ženama i nasilja u obitelji), nevažno što će Vlada predložiti Zakonom o ratifikaciji ili popratnom Izjavom.(Važno je utoliko što će svjedočiti koliko su Vlada pa onda i vlasajuća većina u Hrvatskom saboru doista privrženi načelu vladavine prava ili su skupina licemjera i muljatora podložnih dnevnopolitičkim marifetlucima.) Ako je točno da će Vlada u tekst Zakona uvrstiti samo formulacije da je Konvencija sukladna Ustavu RH i da ne sadrži tzv. rodnu ideologiju (mi iz GLASa, za razliku od klerikalne desnice, to tvrdimo od početka javne debate) te da će se kloniti ‘poljskog modela’ suvišnih riječi, možemo to samo pozdraviti.Klerikalna desnica, inspirirana i osokoljena pretkoncilskim snagama Katoličke crkve, upinje se iz petnih žila zaustaviti proces ratifikacije širenjem ordinarnih laži, spinova i nebuloza. Sada to više nije pitanje ‘očuvanja tradicionalnih vrijednosti’ jer toleriranje nasilja nad ženama i djecom nije i ne može biti nikakva vrijednost za ni jedno slobodno društvo, napredan narod ili demokratsku državu. Tu se radi o borbi za moć, o sirovome pokušaju da se demokratske institucije i vlast izabrana demokratskom voljom građana podrede i potčine nedemokratskoj vjerskoj sljedbi i klerikalcima.U tome smislu, a obzirom na meritum Konvencije, tko god od zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru ima zrno građanske odgovornosti, svjesnosti potrebe da se nasilje prema ženama i nasilje u obitelji sprječavaju i suzbijaju te da se trajno čuva sekularnost države glasat će za ratifikaciju Istanbulske konvencije ma što Vlada napisala u Zakonu o ratifikaciji ili nekoj popratnoj izjavi", napisao je Beus Richembergh.