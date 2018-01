Plenković: Izjava ministrice Murganić nije bila najsretnija

Foto: Pixsell/Davor Stanzl/Robert Anić



PREMIJER Andrej Plenković stigao je u Split kako bi gledao otvaranje Europskog rukometnog prvenstva. Prije toga je u Solinu odgovarao na pitanja novinara. Između ostalog, osvrnuo se i na skandalozan komentar ministrice Nade Murganić na slučaj obiteljskog nasilja župana Tomaševića.



Rekao je kako njena izjava nije najsretnija, javlja N1 "Htio bih vratiti priču nazad. Kad je došlo do javne objave informacije o problemima Tomaševićeve supruge, HDZ je donio odluku da raspusti organizaciju u Požeško-slavonskoj županiji. Vrlo jasne poruke smo poslali županu Tomaševiću. Jednoglasno smo riješili da se Tomaševića bezuvjetno isključi iz stranke. Reagirali smo vrlo čvrsto i odlučno. Što se tiče postupka, to je stvar pravosuđa na koji ni ja, ni vlada ne možemo utjecati. Izjava ministrice nije bila najsretnija, ali što se tiče teme suzbijanja nasilja u obitelji, pozicija nam je jasna i čvrsta", odgovorio je na novinarski upit.HDZ-ova ministrica Nada Murganić komentirala je povlačenje optužbi Mare Tomašević protiv njenog supruga, požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića."To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila", kazala je ministrica obitelji Murganić novinarima nakon sjednice vlade.