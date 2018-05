Plenković je uzdrman, a već stižu novi problemi: Hoće li imati većinu?

Foto: Igor Šoban/ Pixsell

MARTINA Dalić sedmi je ministar koji je u zadnjih godinu i pol odletio iz Plenkovićeve vlade. Plenković je, sjetit ćete se te sjednice, zbog nepodržavanja Zdravka Marića otpustio Vlahu Orepića, Antu Šprlju i Slavena Dobrovića, svu trojicu iz kvote Mosta.



Par dana kasnije iz vlade je letio i četvrti Mostovac, tadašnji potpredsjednik vlade Ivan Kovačić. Otišao bi i ranije, ali Kovačić na toj sjednici nije bio pa je još par dana ostao u vladi.



Početkom ljeta prošle godine iz vlade je samovoljno otišao Davor Ivo Stier, a u preslagivanjima nakon braka s HNS-om, odletio je prozivani Pavo Barišić.



Jučer je otišla Martina Dalić, a njezin odlazak definitivno je dosad najjači udarac Plenkoviću. Jer, sjetimo se, iz rata s Mostom izašao je kao pobjednik. Davor Ivo Stier sam je otišao, a Pavo Barišić bio je samo žrtva u šahovskom preslagivanju vlade za kojim nitko puno nije žalio.



No Martina Dalić bila je od prvog dana Plenkovićeva desna ruka. Zbog Plenkovića se vratila u HDZ, a Plenković ju je od prvog dana podržavao bez obzira na to što je desnica unutar stranke nikada nije ponovo prihvatila.

Schrödingerova većina



Puno zanimljivije od onoga što se događalo je ono što će se događati. Plenković već mjesecima vlada uz pomoć jako tanke saborske većine. Saborska većina je nešto poput Schrödingerove mačke. Mačka se, da pojednostavnimo ovu poznatu priču, hipotetski nalazi u kutiji s otrovom. Dok se kutija ne otvori, mačka je i živa i mrtva.



Tako je i s većinom. Dok je ne treba pokazati, Plenković može tvrditi da je ima, a oporba da je nema. Iz ovog rata oko većine, koji traje još od odlaska Mosta iz vlade, Plenković je do sada izlazio kao pobjednik. Najbliže pobjedi bili su oporbenjaci kada su izglasavali nepovjerenje Zdravku Mariću. Tada im je nedostajao jedan glas, onaj Tomislava Sauche, bivšeg SDP-ovca koji je od tada vjerni vazal Andreja Plenkovića.



No to je bila situacija kad je oporba trebala pokazati većinu. Nisu uspjeli. Iako im to tada nije trebalo (jer je tada oporba bila ta koja je trebala skupiti 76 ruku), Plenković je većinu nedavno pokazao kod opoziva Martini Dalić. Protiv njezina opoziva krajem travnja bilo je 76 zastupnika od ukupno 147 onih koji su pristupili glasovanju. No to zapravo ne znači puno.

Pravi test za vladajuće bit će izglasavanje povjerenja novom ministru gospodarstva. To nije jedini problem za vladajuće. Zbog tanke većine, oporba će moći rušiti i kvorum pa tako ispada da se netko od ovih koji podržavaju Plenkovića neće moći ni prehladiti i ostati kod kuće. Tako opet možemo kazati da većina ovisi o tipovima poput Sauche koji je postao toliko nebitan da čak nije bio na onom sastanku kad se raspravljalo o sudbini Martine Dalić. Plenkovićeva vlada ovisi i o manjincima, posebno o trojici iz SDSS-a koji također u svakom trenutku mogu rušiti vladajuće. Podsjetimo da je Plenkovića napustio i Hrvoje Zekanović, jedini HRAST-ov zastupnik. Iako je riječ o tek jednom zastupniku koji bi, da nije HDZ-a, u sabor mogao doći tek turistički, u ovom odnosu snaga i njegova ruka može puno značiti.

Ne treba zanemariti ni činjenicu da je HDZ pokazao velike pukotine unutar stranke oko Istanbulske konvencije. Čak 17 HDZ-ovih zastupnika nije podržalo službeni stav stranke o Istanbulskoj. To bi se moglo odraziti i na buduće odnose unutar stranke, ali i u saboru. Unutarnja HDZ-ova oporba svjesna je da Plenković nema većinu pa i oni mogu postavljati svoje uvjete.

Plenković je, pak, popodne kazao kako će ministar biti izglasan idući petak.

Morat će pokazati ruke za novog ministra



U svakom slučaju, Plenković će pri imenovanju novog ministra gospodarstva morati pokazati bar 76 ruku. No postoji i situacija u kojoj je moguće da Plenković spoji dva ministarstva pa izbjegne izglasavanje u saboru.O svemu tome popričali smo s političkim analitičarom Višeslavom Raosom."Ova vlada, tipološki gledano, ovo je manjinska vlada. Zato što stranke koje imaju ministre u vladi zajedno nemaju većinu. Ta većina se održava uz pomoć nekih manjih stranaka i pojedinačnih zastupnika u saboru.Dok kvorum postoji, apsolutna većina i nije potrebna nego je potrebna većina od kvoruma. Apsolutna većina se testira kod proračuna i u ovakvim situacijama, kod izglasavanja povjerenja ili nepovjerenja ministrima ili vladi. E sad, bilo je naznaka i prije priče o mailovima da se planira smanjivanje broja ministarstava na nekih 12. Tu se spominjao Ćorić kao netko tko će dobiti više ovlasti, ali tu se spominjala i Martina Dalić", kaže Raos za Index, ali dodaje da bi nešto takvo zahtijevalo novi dogovor s HNS-om, a pitanje je bi li Vrdoljak na tako nešto pristao s obzirom na to da bi to moglo značiti smanjenje utjecaja njegove stranke."Druga stvar je izglasavanje povjerenja. Već smo vidjeli na primjeru Marića da, kad zagusti, ruke se osiguraju", kaže Raos."Ako se postavlja novi ministar, taj prijedlog vlade mora doći na prvoj sljedećoj sjednici sabora. To se treba uvrstiti u dnevni red. Tu raspravu smo već imali kad su odletjeli Mostovi ministri. Pa smo imali jednu čudnu situaciju, to se prolongiralo radi lokalnih izbora. Ali redovnim putem, to ide na prvoj sljedećoj sjednici sabora. Ono o čemu ovdje govorimo, bi li ako se spoje dva ministarstva trebalo glasati o povjerenju, to je sivo područje koje nigdje nije definirano. Politički bi bilo pametnije da se to napravi jer je transparentnije", kaže Raos i podsjeća da se slično pitanje postavilo kad je Plenković smijenio Mostove ministre. I tada se postavljalo pitanje ima li on za to ovlasti."Tako da bi mogao biti isti takav scenarij ako se odluči za tu priču", kaže Raos. Ipak, ovaj analitičar nije siguran da će se ići u spajanje ministarstava jer bi se HNS-ovci mogli tome usprotiviti.Raos smatra da će Plenković ipak moći pokazati većinu. Razlog je uvijek isti - manji partneri nemaju nikakvog motiva da ruše vladu.

Glasanje idući petak

Plenković je u popodnevnim satima najavio kako će idući petak izglasati novog ministra. Dakle, on većinu ne dovodi u pitanje, ali to je, naravno, i za očekivati. Svejedno, bit će zanimljivo pratiti kako će se situacija razvijati.