Plenković Karamarku 2016: "Ne može vlada biti talac jedne osobe." A što je ovo s Dalićkom?

PREMIJER Andrej Plenković proteklih se dana pravi kao da mailovi potpredsjednice vlade i ministrice Dalić koje je otkrio Index nisu nikakav problem. Pokušao je gotovo sve kako bi relativizirao cijelu stvar.

Napravio sve da ne preuzme odgovornost i da ne smijeni Dalićku

Prvo je govorio da u mailovima nema ništa novo. Onda je počeo neprestano ponavljati jedne te iste floskule. Jučer se, mrtav ozbiljan, zapitao zašto su mailovi objavljeni baš na dan kad je trebao primiti nagradu i "imati veliki intervju".



Dakle, Plenković je učinio sve kako ne bi preuzeo odgovornost i smijenio jednu od svojih najbližih suradnica zbog afere Hotmail.

Prije dvije godine, također u svibnju, Plenković je kao zastupnik u Europskom parlamentu došao na Opći sabor HDZ-a.



Bilo je to prije nego što se u saboru trebalo glasati o povjerenju tadašnjem prvom potpredsjedniku vlade i predsjedniku HDZ-a Tomislavu Karamarku.

Njega je tada potresala jedna druga afera - Konzultantica.

Plenkovićeva lekcija Karamarku o netransparentnosti i gubitku kredibiliteta

Dvije godine mlađi Plenković stao je tada za govornicu u zagrebačkom Lisinskom i održao Karamarku lekciju o transparentnosti, integritetu i kredibilitetu, dakle svemu onome što potpuno zanemaruje kada je riječ o Dalićki.

"Ne želim ulaziti u meritum slučaja o kojem govorimo u posljednje vrijeme, ali treba otvoreno reći da su aktualna politička kriza u vladi i predstojeće glasovanje u saboru o povjerenju prvom potpredsjedniku vlade, predsjedniku HDZ-a, loš signal i za vladu i za stranku", počeo je Plenković.

No tek je onda uslijedila prava lekcija.

"Stranačku lojalnost treba čuvati, ali cijeli slučaj treba do kraja rasvijetliti u okviru nadležnih tijela. Stabilnost vlade i stranke su najvažniji, a ambicije svakog pojedinca moraju biti u drugom planu", govorio je tada Plenković.



No to nije sve.

Danas radi potpuno drugačije

Od modernih političara očekuju se najviši standardi transparentnosti, odgovornosti i integriteta, što je preduvjet za kredibilno političko djelovanje", rekao je Plenković, a onda izrekao onu poznatu rečenicu nakon koje je svima postalo jasno da Plenković želi od Karamarka preuzeti HDZ.

"Smatram da stranka ne može biti talac političke sudbine bilo kojeg svog člana", izrekao je Plenković i dodao da bi okolnosti, koje bi makar u tragovima mogle podsjećati na događaje s HDZ-om od prije par godina, sigurno bile štetne i reflektirale se na buduće izbore.

Što se u dvije godine promijenilo kod Plenkovića teško je nagađati, ali sasvim je jasno da se sada ponaša potpuno suprotno od onoga što je uvjereno govorio kad je, zbog netransparentnosti i narušenog integriteta, rušio Karamarka.

Danas svim snagama brani Dalićku, dozvoljavajući upravo ono što je najviše predbacivao Karamarku - da vlada, pa i država, budu talac jedne osobe.