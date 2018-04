Plenković kaže da će o voditelju Ekspertne radne skupine odlučiti na telefonskoj sjednici

Foto: Hina/Lana SLIVAR DOMINIĆ

PREMIJER Plenković je najavio da će se održati telefonska sjednica Posebnog stručnog povjerenstva (PSP) za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, na kojoj bi trebalo odlučiti o voditelju Ekspertne radne skupine (ERS) za provedbu kurikularne reforme.



"Telefonska, kad je ja sazovem", rekao je Plenković kratko novinarima prije početka sjednice Predsjedništva HDZ-a na upit kada će biti održana sjednica PSP-a na kojoj treba riješiti problem čelne osobe za provedbu kurikularne reforme.



Murganić: Objavljene informacije su u velikoj mjeri nepotpune i netočne



Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić izjavila je novinarima da su informacije o tekstu Nacrta prijedloga Obiteljskog zakona, koje su objavljene u medijima, u velikoj mjeri nepotpune i netočne. Istaknula je kako još uvijek rade na prijedlogu novog Obiteljskog zakona, a ta verzija koja je objavljena u medijima nije im poznata.



"Ova verzija nam nije poznata, zakon je još uvijek u doradi, bit će usuglašen s koalicijskim partnerima i tada će biti objavljen", rekla je. Prijedlog će potom u svibnju biti upućen na savjetovanje, tijekom kojega će zainteresirana javnost moći dati svoje prijedloge i mišljenja.





Predsjednik Kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić, upitan kako komentira zadnje priopćenje Hrvatske biskupske konferencije (HBK) u kojem su tvrdo protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, rekao je kako je to na tragu njihovih ranijih izjava, ali smatra da intervju predsjednika HBK-a nadbiskupa Želimira Puljića pokazuje da i Crkva blagonaklono gleda na interpretativnu izjavu. Bačić smatra da se to pogrešno zove "interpretativnom izjavom" jer se radi o integralnom dijelu zakona o ratifikaciji.Upitan trebaju li zastupnici HDZ-a koji se protive ratifikaciji Istanbulske konvencije glasati po savjesti ili kako je to odlučilo čelništvo stranke, odgovorio je kako će o tome raspravljati na Predsjedništvu te će, sukladno zaključcima, u utorak na sjednici Kluba zastupnika HDZ-a donijeti konačnu odluku.Osobno smatra da bi zastupnici trebali glasati sukladno zaključcima Predsjedništva i županijskih organizacija HDZ-a, koje su podržale ratifikaciju Istanbulske konvencije.Na pitanje o stanju u koaliciji istaknuo je kako je ona stabilna rekavši kako je stalno u kontaktima s koalicijskim partnerima. I Bačić je izrazio začuđenost otkuda je u medije došao Nacrt Obiteljskog zakona jer ga još niti on nije vidio.Vezano za izbor voditelja ERS-a Bačić je ustvrdio kako ta odluka još nije donijeta.