Plenković kaže da mu je u obrazovnoj reformi cilj da sustav bude što kvalitetniji

Foto: Patrik Macek/PIXSELL



PREMIJER i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je da izbor voditelja Ekspertne radne skupine (ERS) za provedbu kurikularne reforme nije tema oko koje bismo se trebali preglasavati, nego nalaziti rješenje koje će omogućiti funkcionalni nastavak obrazovne reforme.



"Moj je stav da ovo nije tema oko koje bismo se trebali preglasavati, nego nalaziti rješenje koje će omogućiti funkcionalni nastavak obrazovne reforme", rekao je Plenković nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a odgovarajući na pitanje novinara je li odustao od Matka Glunčića kao kandidata za voditelja ERS-a, s čime se ne slaže HNS i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.



Plenković kaže da želi što kvalitetnije obrazovanje



Na pitanje je li se ministrica Divjak zaletjela kad je javno rekla da je na jednom javnom natječaju jedna osoba (Glunčić) neprihvatljiva, Plenković je odgovorio kako to treba nju pitati.



"Mislim da dok traje natječaj nije dobro se očitovati o bilo kojem kandidatu. To je jasno svakome tko prati ovakav proces", istaknuo je.



Poručio je kako je njegov cilj kao predsjednika vlade, vezano za temu obrazovanja u Hrvatskoj koja je izazvala mnogobrojne prijepore u proteklih nekoliko godina, uključiv i u nastojanju da konsenzusom naprave što kvalitetnije kurikule i nastavne planove i programe.



"Da nam cjelokupni sustav obrazovanja bude što kvalitetniji te da imamo ljude koji su u stanju doći na tržište rada sa specifičnim znanjima i da ih se traži, a ne da imamo ljude koji kasnije ne mogu naći posao - to je bit, a ne da li se slažemo oko svake osobe i detalja. To je podredno u odnosu na glavni cilj", istaknuo je Plenković.



Podsjetio je kako je za voditelja ERS-a proveden natječaj na koji se, za razliku od prijašnjih javnih poziva na koji se javljala po jedna osoba, javilo šestero kandidata koji su dolazili na intervjue. Također, dodao je, i jedno tijelo s ljudima "koji znaju misliti svojom glavom" analiziralo je tko bi mogao biti najprimjereniji kandidat za tu funkciju.Plenković nije želio konkretno odgovoriti na pitanje kada će se sastati s predsjednikom HNS-a Ivanom Vrdoljakom, ističući da je Vrdoljak, koliko zna, na putu u inozemstvu i sastat će se kad se vrati.Vezano za ratifikaciju Istanbulske konvencije, Plenković je rekao da je HDZ zauzeo jasno stajalište, a hoće li biti zastupnika koji će imati drugačije stajalište znat će se nakon sjednice saborskoga Kluba zastupnika u utorak.Dodao je da neće biti sankcija za one zastupnike koji glasaju drugačije od odluka stranačkih tijela, ističući da je HDZ demokratska stranka.