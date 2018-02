Plenković kaže da nema kriminala kod angažiranja Ramljakovih savjetnika

Foto: Petar Glebov/PIXSELL, FAH

PREMIJER Andrej Plenković komentirao je danas na konferenciji za medije zapošljavanje savjetnika Ante Ramljaka. Na upit smatra li da u cijelom slučaju ima kriminala i hoće li slučaj prijaviti DORH-u, kazao je da na to pitanje ne može odgovoriti.



Ipak, Plenković je dao do znanja da smatra da u tom slučaju nema kriminala jer se radilo o tome da je "jedna privatna firma zaposlila drugu privatnu firmu". Dodao je da je to bilo dvojbeno s etičke strane.



"Ramljak je i sam kazao da preuzima odgovornost i da je došlo do pogreške", kazao je Plenković.



Na upit je li mu od prvog dana bilo sporno zapošljavanje tih savjetnika i koliko je bio upoznat s Lex Agrokorom i njegovim odredbama, kazao je:"Što se tiče angažmana ljudi koje je Ramljak angažirao, čini mi se da je on išao na povjerenje. Ja dok nisam vidio dokumentaciju nisam znao kako je to sve regulirano.""Ovaj detalj koji se odnosi na iznos naknade za konzultante savjetnika za restrukturiranje nije bio dio izvješća koja su objavljena na stranicama Ministarstva. Ja taj detalj nisam znao. Stekao sam dojam da s tim iznosima nije bila upoznata ni ministrica Dalić. Ja sam znao da su ti ljudi angažirani, na koji način nisam znao, jer ti ugovori nikad do nedavno meni nisu bili poznati", istaknuo je Plenković.