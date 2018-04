Plenković: Koalicija je stabilna

Foto: Hina

PREMIJER i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je danas da je vladajuća koalicija stabilna i da su zajednički cilj i ambicija da obrazovna reforma bude uključiva i sveobuhvatna, te da u svoj "input" moraju dati različiti politički akteri i struka i različite političke stranke.



Mislim da su tu iskreni i HDZ-a HNS-a i drugi koalicijski partneri, rekao je Plenković novinarima u stanci izbornog sabora HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika.



Ako uspijemo ostvariti konsenzus o obrazovnoj reformi onda Hrvatska ima, njezina mladost prije svega, mogućnost za kvalitetno obrazovanje za tržište rada i mislim da ćemo pronaći kvalitetno rješenje koje će biti najbolje i pridonijeti ubrzanju provedbu kurikularne reforme, rekao je.



Na upit je li (s predsjednikom HNS-a Vrdoljakom) razgovarao o državnom tajniku Matku Glunčiću, čijem se imenovanju na čelo Ekspertne radne skupine protive HNS i ministrica obrazovanja, Plenković je rekao da nisu i da to nije bila jedina tema, no da su razgovarali o nizu tema, jer se "neko vrijeme nisu vidjeli". Tema je bila cijela priprema idućega tjedna i pronaći ćemo rješenje s kojim će svi biti zadovoljni, imat ćemo funkcionalnu Ekspertnu radnu skupinu (ERS) i njegovo komplementarno djelovanje i onoga što radi Vlada i Ministarstvo obrazovanja, najavio je Plenković.





Upitan je li ministrica Divjak "sigurna" Plenković je rekao da ona radi svoj posao, svatko ima svoj stil, želje i ambicije. "Vodite računa o tome da cijela struktuira PSP-a, ERS-a, SRCA je u biti izmišljena u vrijeme Vlade 2011. do 2015. i na neki način usložnjava funkcioniranje jer su stvorene paralelne strukture, no strategija je tu usvojio ju je Sabor, treba ju poštovati, a na nama je da stvorimo ozračje da sve to bude funkcionalno," rekao je premijer.Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u vezi obiteljskog zakona rekao je kako je ocjena struke da je postojeći zakon u nizu aspekata dosta konfuzan i da je potrebno pristupiti izradi novog. Taj se posao radi već od prošle Vlade i nastavljen je u ovoj Vladi, rekao je."Izašli su neki dokumenti različitih radnih verzija, no meni je važno kao premijeru da ovakav zakon, koji se naslanja na ideološke i svjetonazorske teme, zahtijeva, nevezano od radne skupine, temeljit razgovor između ključnih aktera u Vladi i parlamentarnoj većini. Nismo još došli u tu fazu, tema je postala aktualna jer smo odgovorili Ustavnom sudu, jedna od točaka je bila to. Kada to završimo, završna verzija iza koje Vlada stane će biti završna verzija. Cijenim doprinos stručnjaka, ali političke odabire na kraju donosi onaj tko za to ima mandat. Kada dođemo u tu fazu i zakon bude na Vladi i upućen u Sabor, onda ćete značiti iza čega smo stali u parlamentarnoj većini," rekao je Plenković.