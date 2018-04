Plenković neće izbaciti Stiera iz HDZ-a

Foto: Hina

KAKO saznajemo od izvora bliskih vrhu HDZ-a, Andrej Plenković nema namjeru izbaciti Davora Ivu Stiera iz stranke.



Jaz između njih, koji je potaknula HDZ-ova podrška Istanbulskoj konvenciji, posljednjih je dana prerastao u otvoreni sukob.



"Ja nisam klerikalac. Najviše antiklerikalaca je među vjernicima koji idu redovno i tiho svaku nedjelju na misu i pokušavaju slijediti Kristov nauk, a najviše klerikalaca među političarima koji se tu i tamo pojave da bi pokupili pljesak u crkvi i prije izbora tražeći podršku klera", rekao je Stier prije nekoliko dana.



"Političari koji traže podršku Crkve možda znaju i pokoju prljavštinu iz Crkvene hijerarhije, ali ne žele da se te prljavštine očiste već da one ostanu i na temelju toga ucjenjuju i kontroliraju Crkvu", dodao je Stier.



Plenkovićev odgovor na ono što se čini kao Stierove optužbe nije trebalo dugo čekati.





"Je li na mene mislio? Neka vam on odgovori kad je tako dovitljiv", poručio je Plenković krajem prošlog tjedna.Danas je Stiera komentirao i Gordan Jandroković."Čuli smo i dosta teške riječi, uvredljive za one o kojima je govorio kolega Stier. Bilo bi u redu da on objasni o čemu i zašto je to govorio", rekao je Jandroković."Treba objasniti je li govorio o nekome iz HDZ-a, bilo bi dobro da javno čujemo o kome se radi", kazao je predsjednik sabora.Stier i Plenković slovili su kao bliski savjetnici. Još prije dolaska Plenkovića na vlast u stranci, Stier mu je među prvima dao otvorenu podršku. No, ljubav je, kako se čini, pukla na ideološkim razmimoilaženjima. Prvo je Stier dao ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova zbog približavanja HDZ-a i HNS-a, a Istanbulska konvencija samo je raširila pukotinu.No, što se Plenkovića tiče, Stier je i dalje član stranke, a to će i ostati.