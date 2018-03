Plenković o poplavama koje ruše kuće: Ovo je kao u filmu

Foto: Hina

ANDREJ Plenković je u Hrvatskoj Kostajnici, koja je trenutno najteže pogođena poplavama. U poslijepodnevnim satima došlo je do velikog odrona tla, oštećeno je šest kuća i ima ozlijeđenih. Premijer je izjavio kako su kuće nestale kao u filmu.



"Ovo su zbilja izvanredne situacije", kazao je Plenković u Hrvatskoj Kostajnici, javlja N1.



"Kao u filmu nestalo je nekoliko kuća, ceste, dva auta HEP-a koji su jutros došli popraviti vodove", kazao je premijer.

Prema informacijama objavljenima na stranicama Hrvatskih voda izvanredno stanje zbog poplava proglašeno je u Hrvatskoj Kostajnici koju je poplavila Una. HRT javlja kako je voda poplavila nekoliko kuća, poplavljena je i cesta u Kuljanima, gdje je više desetaka stanovnika odsječeno. Došlo je do velikog odrona.U poslijepodnevnim satima došlo je do velikog odrona tla, oštećeno je šest kuća i ima ozlijeđenih.Ovo nije prvi put da Plenković daje prilično neumjesne izjave pred zabrinutim građanima, usred prirodne katastrofe.Plenković je prošlo ljeto svojim izjavama šokirao građane Splita i okolice koji su molili za pomoć u gašenju požara. Pojavio se u Splitu nakon što je skoro sve bilo gotovo te izjavio: "Vjerujem da ćemo iz ovog požara koji je interesantan i stoga jer je praktički došao do Splita i odlagališta Karepovac izvući određene pouke. Ovo je postalo atraktivno, jer je sam Split u pitanju".