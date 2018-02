Plenković odbio prosvjednike protiv Vučića nazvati marginalcima

Foto: HINA

PREDSJEDNIK vlade Andrej Plenković osvrnuo se na ocjenu hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prema kojoj su jučer u Zagrebu protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića prosvjedovali politički marginalci i rekao da se radilo o ljudima koji su jasno artikulirali svoj stav o čelniku susjedne zemlje.



"To pitajte predsjednicu", rekao je Plenković novinarima na zamolbu da komentira ocjenu o političkim marginalcima. "Ne želim komentirati komentare drugih ljudi."



"Hrvatska je demokratska zemlja i oni ljudi koji su iz niza razloga željeli manifestirati svoje zadovoljstvo to su i učinili. To nije prvi put, toga je bilo i pri drugim posjetama", kazao je Plenković na marginama konferencije o digitalnom tržištu.

Na ponovno pitanje novinara dodao je da se radilo o ljudima koji su jasno artikulirali svoj stav o čelniku susjedne zemlje zbog elemenata koji su vezani za prošlost, a koji Hrvatskoj nisu ugodni.

"Nismo ni od koga dobili ispriku.



Komentirajući svoj jučerašnji sastanak s Vučićem, Plenković je kazao da mu je važno da Hrvatska rješava probleme iz prošlosti koji su nastali u doba raspada bivše SFRJ, u vrijeme agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku i okupacije dijela teritorija, "što je preveniralo i usporilo razvoj zemlje i članstvo u EU i NATO".



"A za to nismo dobili ispriku ni od koga", naglasio je.



Kazao je da je u razvoju odnosa sa susjedima potrebno u cijelosti riješiti sva pitanja koja su na dnevnom redu i zato jučer s Vučićem nije samo razgovarao o novoj europskoj strategiji proširenja, situaciji u regiji i gospodarskoj suradnji, nego i onome što je ostalo."A ostalo je pitanje nestalih, ostalo je pitanje granica, ratnih šteta, zaštite manjina, sukcesije i pitanje kulturnih dobara. Sve teme moramo rješavati u razdoblju koje je ispred nas", rekao je.Kazao je da je s Vučićem dogovorio da će se kroz koordinatore za otvorena pitanja oformiti posebna radna skupina koja će se baviti temom ratne odštete.Govoreći o rješavanju pitanja granice na Dunavu, premijer je rekao da "zbog slovenske manipulacije" hrvatsko iskustvo s arbitražama nije sjajno."Međutim, to ne znači da neka druga arbitraža ne bi bila vođena po sasvim drugim i kvalitetnim pravilima i načelima međunarodnoga prava. Ali prvo će biti bilateralni razgovori, a kasnije ćemo vidjeti pred kakav međunarodni forum bismo eventualno izašli i s kakvim dogovorom", zaključio je.