Plenković splitskim HDZ-ovcima: Hvalite vladu jer mediji to ne rade dovoljno

SPLITSKI HDZ-ovci slave 28. obljetnicu osnivanja. Ove godine slavili su u hotelu Le Meridien Lav, u kojem je inače smještena i srpska rukometna reprezentacija.





Forsiranje krize



Šef HDZ-a Andrej Plenković optužio je novinare za forsiranje krize koja, po njemu, zapravo uopće ne postoji. Naprotiv. Plenković je hvalio dizanje rejtinga i povoljno zaduživanje za cestarski sektor. Svoje kolege uputio je da na svim razinama vlasti spominju uspjehe hrvatske vlade jer to mediji u nedovoljnoj mjeri rade. Pohvalio se i smanjenjem poreznog opterećenja. Gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara, koji je odmah po dolasku na vlast podigao sugrađanima prirez s 10 na 15 posto, sve je to nijemo promatrao.

"Prošle godine proveli smo sveobuhvatnu poreznu reformu, koja ne samo da je rasteretila gospodarstvo i poduzetnike, smanjila poreze, nego je ljudima ostavila veće prihode, ogromnom broju naših sugrađana povećala plaće, a sve to se vidjelo u prvim analizama 2018. godine kada smo nakon niza godina prvi puta po aktualnoj europskoj statističkoj metodologiji bili u suficitu, u višku proračuna.

"Veliki uspjesi"



To su veliki uspjesi. Možda nedovoljno govorimo o tome jer živimo u jednom medijskom kontekstu koji forsira krizu, kaos, katastrofu i pesimizam, a kada malo zagrebete, to po podacima i nije tako. Naprotiv. Ovakav suficit nismo imali nikad. I to treba naglašavati, dragi prijatelji, na svim razinama vlasti kao uspjeh ove vlade, ove parlamentarne većine i naše demokratske zajednice. Da je to točno i da smo na dobrom tragu, govore i sinoćnje vijesti. Jedna od tri svjetske rejting agencije podigla je stupanj hrvatskog kreditnog rejtinga", kazao je Plenković.