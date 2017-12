Plenković otkrio prve poteze vlade u 2018. godini, najavio duboke reforme

Screenshot: HRT

PREMIJER Andrej Plenković otkrio je danas u intervjuu za HRT koji će biti prvi potezi vlade u 2018. godini.



"Kraj godine vrijeme je kada se podvlači crta. Generalno gledajući, mislim da smo ostvarili većinu planiranih ciljeva, a na dnevnom redu smo imali puno tema koje su svojevrsni simbol hrvatske političke i gospodarske tranzicije", kaže Plenković osvrćući se na 2017.



Kada bi morao izdvojiti najteži, najzahtjevniji događaj pred kojim se našao, za njega nema dileme - to je kriza u Agrokoru.



"Javnost nije svjesna što smo sve spriječili"



"Procijenili smo da je ona takvih dimenzija, da smo morali koristiti nove, posebne alate da se s njom suočimo. Donošenje posebnog zakona spriječilo je i prelijevanje te krize na druge gospodarske subjekte, gubitak radnih mjesta u samoj kompaniji, općenito jednu destabilizaciju našeg financijskog sustava i moguće političke implikacije. S te strane mislim da smo se zaista ponašali odvažno i odgovorno, a rezultati su takvi da smo imali normalan nastavak pozitivnih trendova u gospodarstvu - i rast BDP-a, i smanjenje javnog duga, smanjenje deficita, smanjenje nezaposlenosti, najuspješniju turističku sezonu", kaže Plenković pa dodaje kako su ove godine učinili sve što su pozitivno mogli u ekonomskom smislu, a istodobno spriječiti krizu "koja je puno manja nego što je bilo tko mogao zamisliti".



"Imam dojam da javnost nije ni svjesna što smo sve spriječili", kaže.



Lex Agrokor je za Vladu bio jedino moguće rješenje, a da se sačuvaju gospodarstvo i radna mjesta, govori Plenković. Premijer komentira da je Vlada pronašla put koji su pronašle u sličnim situacijama i neke druge zemlje, poput Italije u slučaju krize s Parmalatom. Vjeruje da su odabrali dobar put koji je omogućio da se isplate mali i srednji dobavljači, da se OPG-ovi u cijelosti isplate i da se nađe novo financiranje.



"Oporba nije imala neko osobito kreativno rješenje. Sve se to svelo na jednu kritiku u Hrvatskom saboru, i na one selfije i sve ostalo što je javnosti već poznato. Po meni nisu bili na razini političke odgovornosti. Volio bih da su prepoznali ovu krizu kao temu oko koje smo mogli graditi jedan zajednički nazivnik na hrvatskoj političkoj sceni", odgovara Plenković na kritike oporbe.



Kraj koalicije s MOST-om, pohvalio HNS



Upravo na temi Agrokora pukla je koalicija između HDZ-a i Mosta. Plenković je uvjeren da je to bila ispravna politička odluka.





"Ako ste predsjednik Vlade, menadžer neke kompanije ili trener nogometnoga tima, ne možete imati u ekipi tri, četiri igrača koja pucaju na vlastiti gol", pojašnjava.Govoreći o koalicijskim partnerima pohvalio je HNS. Za tu stranku kaže da je u procesu rekonfiguracije pomogla postojanju stabilne većinu."U svim ključnim trenucima u Saboru, od ljeta naovamo, uspjeli smo imati vrlo čvrstu koheziju 78 zastupnika, nekada i više. HNS se pokazao kao pouzdan partner, suradnja je jako dobra", kazao je u intervjuu za HRT.Otkup dionica Ine još je jedan od teških zalogaja s kojima se nosi njegova Vlada. Tek nedavno su pokrenuli postupak odabira investicijskog savjetnika. Premijer kaže kako mu je njegov mađarski kolega Viktor Orban u njihovim razgovorima na marginama Europskoga vijeća niz puta prenio da Mađarska želi da Mol proda svoj udio u Ini, i da to bude "i brzo i pravedno". Hrvatska vlada želi da otkup Molovih dionica u Ini ne dovede do povećanja javnog duga, kaže Plenković. Na listi kriterija koje su sastavili taj im je najvažniji."Mi smo se temeljito pripremili, poslali smo zahtjeve za prijedloge za međunarodne savjetnike koji su u tome stručni, kvalificirani, to će biti kombinacija različitih tipova savjetnika za ovaj posao po fazama. Kada dobijemo njihove ponude, njihove analize i procjene, donosit ćemo sve potrebne odluke koje nam moraju pomoći da ostvarimo cilj. To nije posao 'otići u dućan i kupiti neki artikl'", kazao je.Komentirajući pitanje granice sa Slovenijom, ponovio je da će se Hrvatska ponašati odgovorno, ali da će "štititi ono što je hrvatsko".Kao vanjskopolitičke prioritete u idućem periodu naveo je ulazak u eurozonu, Schengen i OECD, a na unutarnjem planu provođenje reformi na ključnim područjima - obrazovanju, pravosuđu, mirovinskom i zdravstvenom sustavu.

Prvi potezi u 2018.



Govoreći o prvim potezima u 2018. godini, rekao je da je njegova temeljna zadaća svim ministrima da iduća godina mora biti godina dubokih, korjenitih reformi.



"To je prva godina u ovom desetljeću bez izbora, dakle učinit ćemo sve da smo onaj preduvjet stabilnosti osigurali. Sada je na nama da dinamiziramo gospodarstvo, da budemo društveno osjetljivi i solidarni prema onima koji su u najtežoj situaciji, bilo da je riječ o umirovljenicima, nezaposlenima, ljudima na niskim plaćama... Da taj makrokontekst ima efekta na njihovim životima. I to je ono što je glavna zadaća vlade - gospodarstvo", kazao je.