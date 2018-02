Plenković: Ovaj tjedan ćemo imati novog povjerenika za Agrokor, u igri je više imena

Foto: Pixsell/Petar Glebov

PREMIJER i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da će ovog tjedna imati predloženu novu izvanrednu upravu Agrokora, istaknuvši kako se radi o kompetentnim ljudima.



"U ovom trenutku, nakon što smo obavili niz razgovora s kandidatima, puno manje nego što se to u medijima špekuliralo, provode se konačne provjere i ovog tjedna imat ćemo predloženu novu izvanrednu upravu Agrokora", rekao je Plenković novinarima nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a na kojoj su sudjelovali i HDZ-ovi ministri.



Istaknuvši i da na sjednici nije otkrio imena kandidata za povjerenika i njegove zamjenike, rekao je kako se radi o kompetentnim ljudima koji su, temeljem svoga poslovnog iskustva, u stanju preuzeti odgovornost u osjetljivoj fazi postizanja nagodbe.



"Zato i tražimo ljude koji se s time mogu nositi. Naša je jedina poruka opći interes hrvatskoga gospodarstva, radna mjesta, funkcioniranje kompanija u sustavu Agrokora i postizanje nagodbe", naglasio je.



Upitan radi li se o ljudima koji su "iz sustava ili izvana", ponovio je kako se radi o kompetentnim ljudima: "Riječ je o kompetentnim ljudima koji će se vrlo brzo ukopčati u sve aktivnosti."



Plenković je pojasnio i da se pri provjeri kandidata za dužnosti povjerenika i njegovih zamjenika provjerava sve - od formalnih sukoba interesa, potencijalnih sukoba interesa do kompetencija ili bilo čega što javnosti može biti relevantno pri odabiru tih dužnosti.



Naveo je i da su pri odabiru ljudi među inima, uz njega, sudjelovali i predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković, potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić.



Na pitanje hoće li se konzultirati s vjerovnicima i treba li njihovo neformalno odobrenje za novog povjerenika, Plenković je kazao da su članovi privremenog vjerovničkog vijeća Agrokora na današnjem sastanku dali punu potporu ukupnom angažmanu vlade.Na pitanje jesu li na Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću razgovarali o "novom jurišu opozicije u saboru" na vladajuću koaliciju odgovorio je da će to biti "peta ofenziva" od koje će se obraniti.Plenkovića su novinari pitali i vjeruje li u demografske mjere ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nade Murganić.Demografski problemi u zemlji ne postoje "od jučer" i pogađaju mnoge europske zemlje, kazao je istaknuvši kako je njegova vlada donijela velik broj konkretnih mjera po tom pitanju (rodiljne naknade, subvencioniranje kredita, dječji doplatak i sl.). Smatra da će te mjere poboljšati sada negativnu situaciju oko demografije u zemlji. No nitko te probleme ne može "čarobnim štapićem riješiti preko noći", poručio je.Plenković je izvijestio da su na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća uz ostalo raspravili i aktivnosti do Izvještajnog sabora HDZ-a, koji će se održati krajem svibnja ili početkom lipnja, aktivnosti oko izrade novog stranačkog Statuta, te su dobili jednoglasnu podršku tih stranačkih tijela i ministara da, nakon očekivane ostavke izvanrednog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka, krenu s novim prijedlozima imena da se taj proces nastavi kako bi se dovršila nagodba i rekonstruiranje Agrokora u zakonskom roku.Izvijestio je i da je Predsjedništvo HDZ-a usvojilo financijsko izvješće za 2017. godinu po kojem je stranka u plusu više od tri milijuna kuna. Do Sabora HDZ-a, istaknuo je, zaključit će sve kredite i obaveze koje je stranka preuzela.