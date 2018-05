Plenković preživljava zahvaljujući najgorima od nas

Foto: Pixsell/Hrvoje Jelavic

STARO je pravilo – prvorazredni se okružuju prvorazrednima, a drugorazredni trećerazrednima. Tome možemo dodati i još jednu rečenicu: trećerazredni, poput šefova hrvatskih velikih stranaka se okružuju zadnjom kategorijom uvlakača i neradnika. Jer, kada pogledate izgled Hrvatskoga sabora, i tko tamo sjedi i ne sjedi (tj. praznu dvoranu) i razinu rasprave – tamo uz par izuzetaka sjedi ne društvena elita, nego društvena lijenost. Ljudi koji, uz par časnih izuzetaka, nigdje drugdje no u politici ne bi dobili tu važnost i tu plaću.



Zato, kada govorimo o „krizi Vlade“ i mogućim prijevremenim izborima – zaboravite, držat će oni ručice jedni drugome samo da se Sabor ne raspusti prije posljednjeg ustavno dozvoljenog dana za raspuštanje. Ljupki i pametni kakvi jesu – da nema Ustava vjerojatno bi izglasali kako njihove genijalnosti trebaju biti doživotni senatori, status koji ponegdje u dvodomnim parlamentima imaju bivši predsjednici republika.



Poluprazna dvorana i poluprazne glave



Što se uopće dogodilo? Poluprazna dvorana, poluprazne rasprave, poluprazne glave – evo nedavno oporba daje svoj zakonski prijedlog – a u dvorani osim jednog koji službeno obrazlaže prijedlog, nema uopće oporbe koja bi ga trebala podržavati! To što prijedlog neće proći – ne znači da ne trebaju biti u dvorani i podržavati svoje.



Kvaliteta rasprave – da se vratimo u 90-te, našli bismo bitno kvalitetnije saborske rasprave nego danas, te hrpu zastupnika koji su svojim profesionalnim i životnim znanjem imali što reći. Tada je bilo normalno da ako dođe do nekog stručnog prijepora (dakle ne političke naravi) zastupnici vladajućih i oporbe zajednički to riješe. Danas, teško da tamo itko može stručno govoriti.



Uspješni nisu podobni u politici



Šefovi stranaka – a oni su ti koji kroje liste i na kraju odlučuju tko će na listu dobro su naučili: ako na listu stave uspješnog fakultetskog profesora, uspješnog poduzetnika, uspješnog umjetnika, ili uspješnog obrtnika, bilo koga tko je u svojoj struci uspio i stvorio nešto, taj ako se ne slaže sa šefom stranke uvijek se može zahvaliti i otići. Netko tko je u svom profesionalnom životu došao u rang saborskih primanja, ili ako je poduzetnik možda i dosta većih primanja, nema potrebu saginjati se pred ikim i uvijek može reći svoj stav, a ako se ne slaže – pokupiti se i otići.



Zato su uspješni ljudi u hrvatskoj politici nepoželjni. Za razliku od njih, poželjni za liste su ljudi koji nemaju nikakve osobne karijere i koji izvan političkog života nikada ne mogu očekivati utjecaj, primanja i ostalo što ide uz saborski mandat. Takvi će napraviti sve da se svide šefu stranke i sve da ostanu što dulje na svom položaju, jer znaju da je to najbolje što ih je profesionalno u životu snašlo. Odlazak iz politike za njih znači odlazak na trećinu saborskih primanja i odlazak u potpunu anonimnost iz koje su i došli.Držat će oni ručice jedni drugima, jer svjesni su, pola sadašnjeg saziva Sabora ne bi bilo ponovno izabrano. U slučaju novih izbora, Plenki i Bero iskoristili bi priliku da se riješe nepoćudnih kadrova i dovedu još veće poslušnike, a neki poput HNS-a koji je napravio nedopustivo – promijenio dres u pola utakmice, nestali bi s političke scene.Ovom stanju pridonose i građani – jer zaokružuju svoje favorite kao da su u pitanju nogometni klubovi, pa ako ne znam, Rijeka igra loše, nećete početi navijati za Dinamo. Vani kandidate uredno pitaju: „Što si ti do sada napravio u životu?“ Pa ako kandidat nije već sam osigurao svoju egzistenciju, pridonio društvu kao uspješan učitelj, poduzetnik, obrtnik ili glumac – neće ni dobiti šansu baviti se politikom.Ne pomaže u ovom modelu puno ni preferencijalni glas – onda tek stranački šefovi stave potpune bezveznjake da netko ne bi „iskočio“ popularnošću. No, možda bi stvari trebalo mijenjati u smislu osobne odgovornosti – zamislite model gdje se pola sabora bira izravno. Neka od recimo 100 zastupnika (ne treba više) 50 njih dolazi iz 50 izbornih jedinica, gdje će se birati imenom i prezimenom. Gdje će ljudi u svojoj izbornoj jedinici izabrati imenom i prezimenom onoga koji će upravo njih predstavljati u Saboru. Druga polovina, neka ide s lista – kako bismo izbjegli britansko ili američko dvostranačje. Plus naravno manjine i dijaspora (naravno i oni s manjim brojem zastupnika nego sada.Imamo izravne izbore gradonačelnika i načelnika, istina imamo tu i hrpu demagoga, ali sustav izravnog biranja iznio je i dosta mladih, neopterećenih ljudi koji zaista uspješno rade na svojim lokalnim jedinicama, poput bjelovarskog gradonačelnika Darija Hrebaka. Kada bismo imali 20-tak takvih u Saboru, bilo bi bolje, neovisno bili oni lijevi ili desni.U ovoj situaciji totalne neodgovornosti, biranje pola Sabora izravno, imenom i prezimenom, možda bi pomoglo da se ojača i snaga i dignitet predstavničkog tijela naroda. Jer što god da mislili o politici, Sabor je čuvar demokracije, Sabor je simbol državnosti. Ovakav model slabog, neučinkovitog i svađajućeg Sabora daje gotovo neograničene ovlasti izvršnoj vlasti, a neograničene ovlasti isto tako neograničeno kvare ljude i izvlače iz njih ono najgore. Ovakav pasivan i bezvezan Sabor odgovara samo lopovima. A to je opasno za budućnost ove zemlje.

