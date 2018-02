Plenković Rusima i Amerikancima: "Mi ćemo odlučiti o Ini"

Foto: Hina

PREMIJER Andrej Plenković u utorak je izjavio da druge zemlje izražavaju preferencije o tome žele li i na koji način biti akteri na hrvatskom energetskom tržištu, ali o tome odlučuje Hrvatska.

Na upit novinara kako komentira izjave američkog veleposlanika da Washington ne želi da Inu kupi ruska kompanija, Plenković je odgovorio da su, kako je shvatio, došli zbog LNG-a.



"Za nas je LNG strateški projekt, izrazito važan za osiguranje i diverzifikaciju opskrbe plinom ne samo za Hrvatsku, nego i za jedan veliki dio srednje i istočne Europe", istaknuo je Plenković nakon konferencije o jedinstvenom digitalnom tržištu u organizaciji Hrvatske gospodarske komore i predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.



Ponovio je da će se donijeti poseban zakon o LNG-u, da se s tim projektom nastavlja te da su vođeni razgovori u Bruxellesu.

"Mi odlučujemo"



"Što se tiče preferencija tko sve i na koji način želi biti akter na hrvatskom energetskom tržištu, to su stavovi koje druge zemlje izražavaju, a mi o tome odlučujemo", poručio je premijer Plenković.



Veleposlanik Kohorst izjavio je u ponedjeljak da Washington ne želi da Inu kupi ruska kompanija. "Na Hrvatskoj je da odluči kome će prodati kompaniju, ali mi mislimo da bi to bila pogreška", kazao je Kohorst u razgovoru s novinarima. Uz to je Rusiju proglasio "remetilačkim" čimbenikom u regiji.



Američkom veleposlaniku Kohorstu u utorak je odgovorio ruski veleposlanik u Hrvatskoj Anvar Azimov, koji je ustvrdio da se Amerikanci miješaju u unutarnje poslove drugih država, krše načela slobodnog tržišta i provode politiku nepoštene konkurencije.



"Izjava je još jedan primjer američke politike nepoštene konkurencije, miješanja u unutarnje poslove drugih država, kršenja načela slobode tržišne ekonomije", priopćio je Azimov.



Na upit novinara je li donio odluku o sankcioniranju izvanredne uprave Agrokora zbog savjetnika, Plenković je kazao da još nije donio odluku."Nisam još, zato što je izvješće dosta dugo, detaljno. Čini mi se da tu nema nekakvih pravnih elemenata, budući su to ugovori između privatnih kompanija. Ono što me smeta je etički aspekt", rekao je Plenković.

O sankcijama o tom potom



Na upit treba li vlada uopće reagirati ako su vjerovnici zadovoljni, Plenković je kazao da je za njega i vladu najvažnije da cijeli proces restrukturiranja završi dobro, odnosno da završi nagodbom, da kompanije funkcioniraju, da se zadrže radna mjesta te da smisao i cilj zakona o izvanrednoj upravi bude ostvaren, a to je stabilnost hrvatskog gospodarstva i financijskog sustava.

"I to je ono što mi je u ovom trenutku ključni prioritet, osobito s obzirom na to da imamo još samo dva mjeseca", naveo je Plenković.



Na ponovni novinarski upit hoće li biti sankcija, kazao je: "O tom potom. O tome ćemo kad odlučimo."



Plenković je pretprošloga tjedna zatražio dokumentaciju vezanu uz angažiranje savjetnika u Agrokoru nakon što je u medijima objavljeno kako je, između ostalih, bivša tvrtka izvanrednog povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka Texo Management sklopila ugovor s tvrtkom AlixPartners za savjetovanje o restrukturiranju Agrokora na temelju kojeg svakoga tjedna naplaćuje za poslove savjetovanja gotovo 250.000 kuna.



Zbog toga se već danima u javnosti vode rasprave o visokim savjetničkim naknadama i mogućem sukobu interesa Ante Ramljaka.