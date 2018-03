Plenković: Stranka nije nikoga izdala ratifikacijom Istanbulske konvencije

Foto: Twitter

PREDSJEDNIK HDZ-a Andrej Plenković je na proslavi 28. obljetnice osnutka HDZ-a Krapinsko-zagorske županije poručio da najavom ratifikacije Istanbulske konvencije ta stranka nije nikoga izdala, već potvrdila kontinuitet svoga rada, te je istaknuo da detaljno tumačenje Konvencije potvrđuje da nema razloga za strah i rezerve prema njoj.



Podsjetio je da su dvije HDZ-ove vlade, prije Milanovićeve, slale predstavnike na njenu izradu i da su SDP-ovu vladu kritizirali zbog odugovlačenja ratifikacije te da je ratifikacija bila u programu HDZ-a na izborima 2016.



"Potvrda kontinuiteta"



"Ne samo da nema promjene smjera nego je to potvrda kontinuiteta", rekao je. Stranka sluša što govore pojedini dionici hrvatskog društva i kakve strahove i rezerve imaju, rekao je, i istaknuo da je, da bi odgovorila na te strahove, stranka tražila do detalja tumačenje Konvencije i tumačenje koje se pravne obveze ratificiranjem ugrađuju u hrvatski pravni poredak.



"Je li to priznavanje trećeg spola? Jasan je odgovor bio ne. Je li to obveza ustavne redefinicije braka? Odgovora je jasan ne. Je li to ugrađivanje u naš obrazovni sustav elemenata koji bi se kosili sa našim vrijednosnim sustavom? Odgovor je vrlo jasan, ne," poručio je okupljenima Plenković i zatražio članove stranke da budu svjesni toga.



Istanbulska ratifikacija se bori protivi fenomena nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i nastala je iz potrebe jer sve zemlje nemaju istu razinu standarda zaštite, rekao je.



Osim o Istanbulskoj konvenciji dobar dio govora posvetio je gospodarstvu gdje je posebno istaknuo krizu u Agrokoru. Naglasio je kako je spriječen gospodarski krah ne samo kompanije već, kroz nagodbu, i drugih tvrtki "naslonjenih" na nju.Podsjetio je i da je Agencija S&P povećala rejting i da je Hrvatska sada samo na korak od investicijskog rejtinga.Među ostalim, istaknuo je da je HDZ "izrazito osjetljiv na ključno kršćansko načelo solidarnosti", zbog čega se vlada odlučila na povećanje minimalca i najavio je njegovo povećanje u godinama koje slijede na razinu 50 posto prosječne plaće. Naglasio je da je to posebno važno za sjever Hrvatske gdje je zaposlenost velika, ali su, nažalost, niska primanja u pojedinim granama gospodarstva.Kazao je i kako ova vlada od prvog dana ima partnerski odnos sa svim županijama, gradovima i općinama, bez obzira na to koja je politička opcija na vlasti, budući joj je cilj ravnomjeran razvoj Hrvatske. Što je Hrvatskog zagorja tiče, naveo je dva velika projekta, elektrifikaciju pruge Zaprešić - Zabok te izgradnju brze ceste Andraševac - Popovec koji će, naglasio je premijer, ne samo privući nove investicije u taj kraj, već će prometno rasteretiti sam Zagreb. Vlada stoji iza tog projekta i poduprijet će daljnji razvoj tog kraja, rekao je.Uz potpredsjednika stranke Milijana Brkića, ministricu Gabrijelu Žalac te saborske zastupnike sa sjevera Hrvatske, na skupu je bio i jedan od utemeljitelja te stranke u Krapinsko-zagorskoj županiji i bivši ministar unutarnjih poslova Ivan Jarnjak.