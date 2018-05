Plenković: Žao mi je što imamo problem

Foto: Dnevnik

ANDREJ Plenković bio je gost Dnevnika Nove TV. S njim je razgovarala Ivana Petrović, novinarka o kojoj se posljednjih dana dosta pisalo. Ona je, kratko podsjetimo, dobila nagradu HND-a za televizijsko novinarstvo, a zbog javljanja iz Haaga tijekom suđenja Slobodanu Praljku i ostalima iz Hercegovačke šestorke.



Novinarka Nove TV, među ostalim, u svom je izvještavanju navela kako je "presuda šestorci sarkazam pravde na međunarodnom sudu u 21. stoljeću", a onda je još dodala i sljedeće: "Destabilizacija Hrvata (u BiH, op.a.) uvijek destabilizira Hrvatsku jer se pitam, ako to tako nastavi, tko će nam čuvati ovaj uski dio granice od Splita do Prevlake. Prema ovoj presudi, vjerojatno mudžahedini povratnici iz Sirije."



Upravo je ta rečenica postala povodom silnog nezadovoljstva koje je izazvala činjenica što je ona dobila nagradu.



No ovdje to nije bila tema. U prvom planu bio je Andrej Plenković koji je rekao kako mu je žao što u pisanju Lex Agrokora nije bilo više transparentnosti. Na pitanje je li mu žao što je toliko vjerovao Martini Dalić, Plenković je diplomatski izbjegao odgovor."Meni je žao činjenice da imamo problem u jednom procesu i upravljanju jednom krizom u koju smo investirali jako puno energije, jako puno truda, jako puno dobre volje i političkog kredibiliteta i vlade i mene osobno. I stoga mi je žao da u ovom procesu nije bilo malo više obazrivosti i transparentnosti. Jer kada gledamo jedno takvo veliko restrukturiranje, najveće u Europi u ovom trenutku, sigurno svi potezi koje je Vlada učinili bili su odgovorni za opću dobrobiti i nije mi drago da bilo kakva sjena ili problem da pokuša prekriti sve ono pozitivno što se učinilo za radna mjesta, za hrvatski financijski sustav, za budućnost brojnih dobavljača i partnera Agrokora. A u konačnici za uspješnu turističku sezonu. Sve je to ono što je po mome sudu bitno i što sada biva donekle u medijskoj atmosferi i napadima političkim koje trenutno trpimo, na određeni način u drugom planu", rekao je Plenković."Predsjednica vlade i gospodarstva Martina Dalić imala je ključnu ulogu da se brine o hrvatskom gospodarstvu. Kada vam se događa jedna ovakva kriza i to rapidnom brzinom, onda moramo djelovati odgovorno, moramo djelovati brzo. Ja sam to već nekoliko puta kazao. Dakle, od siječnja pa do donošenja Zakona vlada niti jednim svojim potezom nije generirala paniku na tržištu kapitala. Znate kakav je kapital. Vrlo je plah i brzo bježi. Mi smo stalno govorili, odgovornost za rješavanje", dodao je.

