Plenkovića pitali hoće li stav biskupa naštetiti HDZ-u, malo se izvlačio

PREMIJER i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković danas je bio u Gospiću, gdje se sastao s povjerenstvima ličko-senjskog i gospićkoga odbora. Osim aktualnih tema u HDZ-u, Plenković je komentirao i stav Crkve oko Istanbulske konvencije.



Na pitanje šteti li HDZ-u stajalište Hrvatske biskupske konferencije suprotno prijedlogu vlade da Hrvatski sabor ratificira Istanbulsku konvenciju, Plenković je odgovorio kako smatra da, nakon što je vlada prihvatila Interpretativnu izjavu o toj konvenciji, na programu stranke i zakonodavstvu čvrsto i utemeljeno treba prići rješavanju fenomena nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u hrvatskome društvu.



"Ne vidim da bi usvajanje te konvencije u Hrvatskome saboru i njena kasnija provedba bila na bilo koji način u suprotnosti s vrijednosnim sustavom stranke i zato ću ustrajati na ratificiranju", rekao je Plenković i dodao kako nije na njemu da ocijeni šteti li stranci istupanje Hrvatske biskupske konferencije o politici stranke koja je dobra i korisna za Hrvatsku.



"HDZ-ovci iz Like glasat će za Istanbulsku"



Plenković je rekao da u vezi s unutarstranačkim izborima smatra kako je važno da oni "proteknu u skladu sa Statutom i uz korektne, kolegijalne i transparentne manire'', ponajprije da se onima koji se budu željeli kandidirati omogući da "mogu predstaviti ambicije i programe".



Plenković je također rekao da će jedini saborski zastupnik HDZ-a iz Ličko-senjske županije Marijan Kustić poduprijeti stajalište HDZ-a o Istanbulskoj konvenciji i glasat će za ratifikaciju kao što je to vlada jednoglasno predložila.





"Podrška ratifikaciji nakon današnje rasprave bila je vrlo jasna", istaknuo je Plenković i pritom dodao kako je važno da se "konsolidirana županijska organizacija i nekoliko drugih organizacija u toj županiji ponovno bave onim važnim, a to su lokalne politike i provedba politike HDZ-a"."Znate da je u Gospiću raspuštena organizacija, mi nismo pobijedili na lokalnim izborima za gradonačelnika, tako da očekujem kako će se u dogledno vrijeme organizirati izbori i da ćemo nakon toga imati novo vodstvo organizacije koje će prionuti poslu, a da će ova situacija u konačnici rezultirati koheziji i snazi stranke i vjerojatno osvježivanju onih koji će biti na ključnim dužnostima", rekao je Plenković na konferenciji za novinare.O nabavi borbenih zrakoplova Plenković je rekao kako je to strateški državni posao te da je odluka najbolja i najprimjerenija stanju i potrebama.U vezi s rješavanjem problema 300.000 blokiranih građana, tj. govoreći o Ovršnom zakonu, Plenković je rekao da radna skupina radi na tri smjera - otpisu dijela duga državi, otpisu drugih subjekata uz odgovarajuću kompenzaciju te na poboljšanju zakonodavnog okvira za tzv. potrošački stečaj. Prezentaciju tih ideja Predsjedništvo HDZ-a je čulo, a čim to bude gotovo, što će biti uskoro, bit će predstavljeno javnosti.Donedavni obnašatelj dužnosti predsjednika gospićkog ogranka HDZ-a Petar Radošević, koji je skupio dovoljno potpisa za kandidaturu za izbore, nakon čega je ogranak raspušten te je njegova kandidatura propala, rekao je da se na sastanku nije govorilo o imenima za izbore koji se trebaju održati do rujna. "Sada nije bilo govora o imenima, nijedno ime nije isplivalo, ništa problematično, to danas nije bila tema, kao ni bilo kakvo izbacivanje iz stranke, sve je bilo mirno, demokratsko i konstruktivno, bez ikakvih problema", rekao je Petar Radošević.Župan Darko Milinović nije htio komentirati sastanak jer u Velikom tjednu "ne daje izjave novinarima". Ime s kojim se kalkulira kao s mogućim kandidatom za županijskog predsjednika, umjesto župana Milinovića, jest Sanjin Rukavina. Rukavina je za Hinu kratko rekao da još nitko nije najavio kandidaturu, pa ni on, jer Povjerenstvo još nije donijelo odluku o početku izbornog procesa i roku za kandidiranje.Nakon susreta s novinarima Plenković je, kako je rečeno, otišao u Zadar i Šibenik.