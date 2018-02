Plenkovića pitali o Strmoti, on počeo objašnjavati da super živimo i da je to njegova zasluga

Foto: Hina

PLENKOVIĆ je konferenciji za medije na kojoj je govorio o ostavci vladina povjerenika u Agrokoru Ante Ramljaka komentirao jučerašnju nezapamćenu ostavku državnog tajnika Marina Strmote pred šokiranom ministricom Murganić.

No više nego što je odgovarao na novinarsko pitanje o čovjeku koji je pred TV kamerama rekao da podnosi ostavku, da su vladine demografske mjere običan folklor i da Hrvatska izumire, Plenković se hvalio "svojim postignućima"

"Što se tiče jučerašnjih ostavki vjerujem da nisu bile koordinirane. Ova druga državnog tajnika nadležnog za demografiju po meni je prilično iznenađujuća", rekao je Plenković.

"Pogledajte si plaće"

"Mi smo imali vrlo sadržajan sastanak na kojem je osim mene bilo barem još pet, šest ministara. Pokrili smo teme prometne politike u kontekstu demografske revitalizacije, pokrili politike prema mladima… Stavili smo na papir sve što se napravilo, a napravilo se puno više nego što se percipira. Ne samo u resoru ministrice Murganić, nego i u drugim resorima", rekao je Plenković i onda počeo objašnjavati da zapravo super živimo za što je, naravno, zaslužan on sam i njegova vlada.

"Tu je porezna reforma. Pogledajte samo vaše plaće i izvatke iz 2016., usporedite s plaćama sada pa ćete konstatirati da imate veća primanja i da su to efekti porezne reforme i rasterećenja. Oni su doveli i do povećane potrošnje, pa ćete onda vidjeti podatke o BDP-u, pa ćete vidjeti podatke o stopi zaposlenosti, pa ćete vidjeti podatke o smanjenju javnog duga, pa ćete vidjeti podatke o proračunskom višku u 2017. godini, pa ćete vidjeti podatke o dizanju rejtinga koji je došao na jednu stepenicu do investicijskog... To je jedan ovako manji paket postignuća koji nije nužno u prvom planu, ali kad ga kažete na europskom summitu na kojem sam imao priliku biti kao prvi hrvatski predsjednik vlade, onda kolege dosta dobro reagiraju na te brojeve", rekao je Plenković na press konferenciji.