Plenkovića pitali tko je zvao Šavorića, on se uzrujao: "Što bih ja vama otkrivao takve detalje"

ANDREJ Plenković razgovarao je s novinarima nakon sjednice Središnjeg odbora HDZ-a i tom prilikom komentirao prijavu koju su protiv njega Povjerenstvu za sukob interesa podnijeli SDP-ovci, ali i snimanje spota u Šavorićevom uredu.



No, najzanimljivije od svega bilo je Plenkovićevo izvlačenje pri odgovoru na pitanje tko je konkretno zvao odvjetnika Borisa Šavorića, istaknutog člana grupe Borg i dugogodišnjeg Plenkovićevog poznanika.



Nije odgovorio tko je pozvao Šavorića



Upitan je li on zvao Šavorića i predstavio ga kao osobu od povjerenja rekao je da nije i upitao je tko to govori.



Novinar N1 mu je odgovorio da je to rekao Božo Petrov kao i još neki, dok je Plenković odvratio kako Petrov vrlo kreativno govori.



"U trenutku kada je najveća kriza na pomolu, ne samo da smo angažirali ekonomske i financijske stručnjake da nam detaljno prikažu i stanje i moguće posljedice, oni su sami tražili da se angažiraju neki pravnici. U tom trenutku mislim da je konzultirano više pravnika, u tom trenutku još nije bilo govora o izradi zakona. Prema tome, mislim da je gospodin Šavorić došao u dobroj volji da svojim znanjem pomogne analizirati cijeli proces", rekao je premijer.



"Pozvan je iz vlade, ne sjećam se po čijem nalogu"



Još jednom su novinari istaknuli kako nije odgovorio je li ga on osobno pozvao ili ne.



"Ja ga osobno nisam zvao, znao sam da je pozvan. Pozvan je po iz vlade u tom trenutku, kao i neki drugi ljudi i to je sve", rekao je Plenković. Upitan po čijem nalogu je pozvan, rekao je kako se ne sjeća.





"Pozvan je nakon konzultacija, kada smo razmišljali tko bi nam mogao doći, spomenuli smo njegovo ime, ja nisam imao ništa protiv, dapače", rekao je. Upitan još jednom tko ga je točno pozvao, uzrujano je pitao novinara zašto bi on njemu otkrivao takve detalje."Što bih ja vama otkrivao takve detalje? U krajnjoj liniji, potpuno su nebitni", rekao je Plenković i - otišao.

"Ne bavim se prijavljivanjima"



"To je njihovo pravo, mislim da je to dio ove političke utakmice koji gledamo u zadnje vrijeme", rekao je Plenković. Upitan hoće li možda o prijaviti Petrova rekao je da neće.



"Ja se ne bavim prijavljivanjima i nemam taj običaj i taj sport imaju ljudi koji imaju puno više vremena od mene", rekao je.



Upitan o priopćenju Unex grupe koja je rekla kako su dobili besplatni prostorije Šavorićevog ureda za snimanje predizbornog spota, rekao je kako nisu rekli da ih je dobio on, nego da ih je dobila grupa.



"Ne bih rekao da sam ih ja dobio, dobili su oni. HDZ je angažirao agenciju kako je to uobičajeno za zakup prostora i organizaciju snimanja spotova. Kako su oni regulirali s drugim subjektima to nije predmet mog interesa"; rekao je.



Upitan ne bi li onda trebao to prijaviti kao donaciju ponovio je da ne bi trebao.



"Ne, to vam i kažem, dakle Unex je druga strana što se tiče HDZ-a, sve što su oni učinili u toj kampanji je plaćeno", rekao je premijer.