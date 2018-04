Plenkovića sutra očekuje buran dan u saboru

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

NAKON dva dana burnih rasprava, u saboru će se sutra glasati o dvije važne teme, ratifikaciji Istanbulske konvencije i o prijedlogu za opozivom Martine Dalić.



Premijera i vladu tako sutra očekuje još jedan napet dan u saboru.



Premijer Andrej Plenković zastupnicima će najprije podnijeti izvješća o sastancima Europskoga vijeća održanima u Bruxellesu 22. i 23. ožujka 2018., a nakon toga će uslijediti glasanje o ratifikaciji Istanbulske konvencije i oporbenoj inicijativi za opozivom ministrice gospodarstva i potpredsjednice vlade Martine Dalić.



Ratifikacija Istanbulske konvencije



Potom je na dnevnom redu ratifikacija Istanbulske konvencije. Burna rasprava o toj temi održana je jučer u saboru, a potrajala je dod iza ponoći. Tema je to koja je podijelila HDZ, iz kojeg službeno poručuju da podjele nema i da će svaki član moći glasati o toj temi po svojoj savjesti.



Neki od njih su se već očitovali kako će glasati, primjerice Davor Ivo Stier ili Milijan Brkić, koji su poručili kako će biti protiv, dok je pak premijer poručio kako za njih i ostale koji se odluče na isti potez sankcija neće biti.



Što se tiče glasanja, očekuje se da će Istanbulska konvencija biti ratificirana iako neslužbene procjene govore da bi između deset i 15 zastupnika HDZ-a moglo glasati protiv Istanbulske konvencije.Nakon glasanja o Istanbulskoj konvenciji, u saboru će se glasati o povjerenju Martini Dalić.O povjerenju Martini Dalić u saboru se raspravljalo danas do kasnih popodnevnih sati. Oporba je Dalić prozvala zbog savjetničke afere oko posebnog vladina povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka, koji je zbog toga dao ostavku.Danas su u saboru tvrdili kako je Dalić izgubila kredibilitet i mogućnost da obnaša dužnost potpredsjednice vlade i ministrice. Prijedlog za opoziv potpredsjednice vlade potpisalo je 37 zastupnika iz šest oporbenih klubova i redova nezavisnih zastupnika."Odlazak Ramljaka ne može abolirati Dalić. On je otišao, njegova tvrtka je zaradila milijune i ne vidim kakvu je on štetu pretrpio. Netko treba snositi političku odgovornost, a upravo je Dalić izabrala Ramljaka", istaknuo je u ime podnositelja politički tajnik Mosta Nikola Grmoja prilikom predaje zahtjeva predsjedniku Hrvatskog sabora.