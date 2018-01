POBIJEDILA MOĆNOG GAZDU Ženu koja je razotkrila torturu Boso mora vratiti na posao

Foto: Nova TV

ŽUPANIJSKI sud u Splitu potvrdio je prvostupanjsku presudu u slučaju Ivanke Dujmić protiv tvrtke Boso u kojoj je dobila otkaz 1. srpnja 2016. godine.

>> POBIJEDILA MOĆNOG BOSU "Govorio nam je da smo kokoške koje treba zamijeniti za mlado meso"



Podsjetimo, prema prvostupanjskoj presudi koju je donio Općinski sud u Vukovaru, a potvrdio ju je Županijski sud u Splitu, vinkovačka tvrtka Boso dužna je Ivanku Dujmić vratiti na posao prodavačice i isplatiti joj zaostale plaće, kao i snositi troškove suđenja.



Ivanka Dujmić prije više od godinu dana odlučila je progovoriti o torturi i mobingu kroz koji je svakodnevno prolazila u Bosu, prije nego što je nezakonito dobila otkaz.



Posljedice osjeća i danas



"Super se osjećamo, to znači da smo bili u pravu. Sad idemo dalje vidjeti hoće li postupiti po presudi", rekao je za Novu TV Željko Dujmić, Ivankin suprug.



Unatoč sudskoj pobjedi Ivanka Dujmić još trpi posljedice zbog nehumanog odnosa poslodavca. "Dobili smo presudu i kad smo došli kući čitavo je vrijeme povraćala. Ona je još uvijek na liječenju, uzima terapiju", kaže Ivankin suprug.Dujmić je prije više od godinu dana progovorila o mobingu i medijima opisala kako je izgledalo njezino radno mjesto."Meni su najgore bile te tihe akcije, to što mi moramo napadati kupce, svakodnevno. Jer mi dobijemo određene količine koje moramo prodati u tjedan dana, a ako se to ne proda, mi bismo bile kažnjene. Mi si to nikada nismo dozvolile pa smo išle linijom manjeg otpora i međusobno si kupovale samo da ne moramo platiti kaznu. Već su i jadni kupci znali koliko smo jadne pa su nam i oni izlazili u susret, ali ne možeš ti svaki dan nekoga tjerati da on kupuje jednu te istu stvar!" kazala je u intervjuu krajem 2016. godine."Naš direktor je imao jednu izreku koju je on stalno isticao. Za nas sve koje smo starije od 40 godina govorio je da smo stare kokoške koje treba mijenjati za mlado meso! Znači treba nas maknuti negdje u skladišta na inventure da ne bismo, ne daj Bože, preplašile kupce. To je bila jedna od njegovih izreka koju je on govorio vječno!" opisala je kako se moćni Boso odnosio prema svojim radnicama.