POBUNA U HDZ-u Zastupnik na Fejsu otkazao poslušnost Plenkoviću, Crkva mu je važnija od HDZ-a

ISTANBULSKA konvencija podijelila je HDZ. Plenković je rekao kako će se IK uskoro ratificirati u saboru, a protiv toga su ustali Vaso Brkić, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, ali i brojni simpatizeri koji posljednjih dana putem društvenih mreža Plenkovića prozivaju za izdaju.



No, valja još jednom spomenuti, Istanbulska konvencija, odnosno njena ratifikacija, bila je dio HDZ-ovog predizbornog programa 2016. godine. Štoviše, još 2014. godine HDZ-ovci su održali konferenciju na kojoj su tada vladajući SDP pozvali da istu što prije ratificira.



Istanbulska konvencija ostala je ista, no u mnogim HDZ-ovcima se nešto promijenilo. Iako im ratifikacija do nedavno očito nije smetala, posljednjih tjedana sve je više onih koji u njoj vide opasnost od uvođenja "rodne ideologije".



A da će glasati protiv IK dao je naslutiti HDZ-ov zastupnik Ivan Čelić. Doduše, on nije eksplicitno naveo da će protiv iste glasati, već je u rukavicama napisao da će između crkvenog učenja i stranačke stege izabrati ovo prvo.



"[SAVJEST ILI STRANAČKA STEGA - PITANJE JE SAD!]



Još je prije 15 godina objavljena "Doktrinalna nota o nekim pitanjima vezanim uz sudjelovanje katolika u političkom životu" koju je Crkva uputila "biskupima Katoličke crkve, katoličkim političarima i svim vjernicima koji su pozvani sudjelovati u javnom i političkom životu demokratskih društava".



Onaj tko prihvaća Doktrinalnu notu može se identificirati kršćanskim demokratom. I posvijestiti sebi i drugima da je jedan od temeljnih postulata demokracije taj da se stranačka stega (party whip) ne primjenjuje kad se radi o svjetonazorskim temama", napisao je Čelić.Tako je ovaj zastupnik očito stao na stranu protivnika ratifikacije koju je HDZ obećao predizbornim programom, a koju sada namjerava i provesti.

Plenković: Referendum nije potreban



S druge strane, Plenković je danas jasno rekao da nikakav unutarstranački referendum po ovom pitanju, a što neki zazivaju, nije potreban.



"Ponavljam još jednom, smisao konvencije Vijeća Europe je zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji i trebamo otkloniti sve ove teme koje su u eteru, a ne stoje", istaknuo je predsjednik HDZ-a i vlade RH Plenković.



Dodao je kako nema nikakvog učinka te konvencije u smislu da se u naš pravni poredak uvodi treći spol, u smislu da se priznaju istospolni brakovi, u smislu da u našem obrazovnom sustavu u nastavnim programima moramo imati homoseksualne sadržaje ili nešto tako.



"To su sve netočnosti i nema nikakve pravne obveze koju bi Hrvatska u vezi tim preuzimala", naglasio je Plenković.