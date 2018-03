POBUNA U HVIDRA-I Omiška podružnica otkazala poslušnost Đakiću zbog Istanbulske

Foto: Marko Prpić/ Pixsell, Screenshot: Facebook

ISTANBULSKA konvencija i dalje izaziva potrese u HDZ-u. Ovog puta na udaru se našao Josip Đakić, zastupnik HDZ-a i čelnik HVIDRA-e. On je najavio kako će podržati ratifikaciju Istanbulske konvencije. No, to se ne sviđa nekim podružnicama organizacije koju vodi.



Tako mu je omiška HVIDRA-a u otvorenom pismu objavljenom na njihovim Facebook stranicama otkazala pravo da ih zastupa.



"OTVORENO PISMO GOSPODINU JOSIPU ĐAKIĆU



Poštovani gospodine Đakiću,



odričemo Vam pravo da nas zastupate u Hrvatskom saboru prilikom usvajanja Istanbulske konvencije i nadalje. Hrvatski su branitelji stvorili hrvatsku državu, a predvođeni dr. Franjom Tuđmanom, i potom je slobodnu, suverenu i demokratičnu predali u ruke hrvatskoga naroda. Samo hrvatski narod ima pravo odlučivati o prenošenju djela suvereniteta na neko tijelo koje se bira na izborima ili u EU parlamentu. Ukoliko nije zadovoljan tim tijelom ili njegovim odlukama, može se žaliti višoj instanci, a ovom konvencijom ta će mu prava biti uskraćena. Usvajanjem ove notorne konvencije prava kontrole (školstva, sudstva, represivnog aparata) prepuštaju se nekakvim udrugama kojih se hrvatski zakoni ne dotiču i na koje RH nema nikakav utjecaj, a ponajmanje hrvatski narod.



Najavljeni trošak Istanbulske konvencije od 1 milijardu kuna predstavlja zastrašujuću brojku, a “GREVIO” će imati ovlasti nad raspodjelom tog novca bez ikakvog utjecaja poreznih obveznika RH.



Taj novac moglo bi se preraspodijeliti u zdravstvo i tako liječiti svu djecu, a ne samo onu za koje se novac prikupi donacijama, kupiti nove američke avione, izgraditi nasipe da ne plave hrvatska mjesta, nabaviti računala za škole i još koješta….

Kažu da je to izdaja



Gospodine Đakiću, znajte da smo duboko povrijeđeni jer naš predsjednik sluša zapovijedi onih koji nisu stvarali ovu državu, niti su za nju ginuli, već su sa sigurne distance “navijali” iz Bruxellesa, Münchena i drugih mondenih odredišta. Vaša najava glasovanja za Istanbulsku konvenciju, najava je izdaje hrvatskoga naroda i njegovih interesa. Ukoliko ne promijenite stav i ipak glasujete za usvajanje Istanbulske konvencije, udruga HVIDR-a Omiš tražit će Vašu ostavku na mjesto predsjednika HVIDR-e RH. Ostanite političar, ali nećete zadugo. Samo se referendumom može prenositi dio suvereniteta na druge, a nikako nategnutom i kupljenom većinom u saboru.



Na kraju ovoga pisma, izražavamo podršku svima koji su protivnici Istanbulske konvencije i pozivamo sve udruge HVIDR-e u RH da dignu svoj glas i da odreknu pravo zastupnicima Hrvatskoga sabora da podizanjem ruke izdaju Republiku Hrvatsku i predaju Hrvate u ruke kvazi-tijela koje će nadzirati našu državu i trošiti naše novce. Saborski zastupnici nisu dobili mandat na izborima da o tome odlučuju.



U dubokoj nadi da će hrvatski političari prestati zamagljivati istinske probleme ovakvim periodičnim diverzijama i konačno se okrenuti životno važnim problemima cijeloga hrvatskoga naroda, ostajemo sa štovanjem", stoji u priopćenju omiške HVIDRA-e.



Hoće li omišku podružnicu zaista slijediti još neke organizacije, pokazat će vrijeme.