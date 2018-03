Pobunjenici u Istočnoj Guti pregovaraju s UN-om o primirju nakon smrti više od 1000 civila

Foto: Hina

GLAVNA pobunjenička skupina u južnom džepu Istočne Gute, koja je pod kontrolom oporbe, rekla je u nedjelju za Reuters da pregovara s izaslanstvom UN-a o primirju, pomoći i evakuaciji hitnih medicinskih slučajeva.

"Angažirani smo u dogovaranju ozbiljnih pregovora kako bi se zajamčila sigurnost i zaštita civila", rekao je u Istanbulu prema tonskom zapisu Wael Alwan, glasnogovornik skupine Failak al-Rahman.

"Najvažnije točke u pregovorima su primirje, osiguravanje pomoći za civile i evakuacija medicinskih slučajeva i ozlijeđenih kojima je potrebno liječenje izvan Gute."

Od početka ofenzive ubijeno više od 1000 civila

Istočna Guta nalazi se u predgrađu Damaska i jedno je od posljednjih područja pod kontrolom pobunjenika u blizini sirijske prijestolnice, a od prošlog mjeseca je meta napada sirijskih vlasti.

Navodno je tamo ubijeno više od tisuću civila otkad su snage odane sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu započele ofenzivu 18. veljače, prenosi Sirijski opservatorij za ljudska prava, organizacija sa sjedištem u Londonu.

More than 1,000 civilians have been killed in Syria's Eastern Ghouta. pic.twitter.com/xW1ZucsNOX