Počelo suđenje bivšem južnoafričkom predsjedniku, optužen je za prijevaru, ucjenu i korupciju

BIVŠI južnoafrički predsjednik Jacob Zuma smijao se i mahanjem pozdravljao medije i okupljeno mnoštvo pristaša kada je stigao na sud u Durbanu danas, na prvi dan suđenja na temelju optužbe za prijevaru, ucjenu i korupciju.

Sud ispituje dokaze u dugotrajnoj pravnoj sagi koja potječe iz 1999. o navodnoj proviziji u multimilijarderskom dogovoru o oružju s francuskom tvrtkom, koji je Zuma nadgledao kao potpredsjednik.

On je 2007. optužen po 16 točaka za ucjenu, korupciju, pranje novca i prijevaru i optužbe su odbačene prije no što je postao predsjednik, no nakon godina pravnog postupka nacionalno tužiteljsko vijeće (NPA) prošli mjesec odlučilo je da se Zuma ipak mora pojaviti pred sudom.

Poznat kao "Teflon predsjednik"

Ta je odluka donesena nakon što je Zuma - poznat kao "Teflon predsjednik" zbog dugotrajne sposobnosti da ispliva iz svakog skandala - bio prisiljen dati ostavku zbog pritiska iz njegove vlastite stranke Afričkog nacionalnog kongresa.

Zuma se dugo opravdavao da su optužbe politički motivirane te da ih je lansirala frakcija u ANC-u naklonjena bivšem predsjedniku Thabu Mbekiju.

Mnogobrojne pristaše Zuma ima u pokrajini Kwa-Zulu Natal, gdje se održava suđenje, pogotovo među pripadnicima njegovoga plemena Zulu.

Neki su se okupili ispred suda noseći majice s porukom podrške Zumi, a pripadnici svećenstva održavaju molitve za bivšega vođu.

Prvi dan suđenja završen je nakon 20-ak minuta nakon što je sudac odobrio odgodu do 8. lipnja kako bi se odvjetnici pripremili.