Počelo suđenje Davidu Komšiću za ubojstvo Kristine Krupljan, rekao kako se ne osjeća krivim

NA ŽUPANIJSKOM sudu u Zagrebu jutros je počelo suđenje Davidu Komšiću, dvadesetogodišnjaku kojeg se tereti za brutalno ubojstvo Kristine Krupljan.



On je, kako ga se tereti u optužnici, dana 22. veljače 2017. nožem izmasakrirao osamnaestogodišnju Kristinu Krupljan s kojom je više godina, uz prekide, bio u vezi.

Tijek događaja:

9:35 Odvjetnik optuženog Veljko Miljević je uzeo riječ. Prigovara jer se u uvodnom govoru govorilo o dokazima koji jos nisu izneseni. Miljević je odbacio optužbe da je motiv ubojstva mogla biti ljubomora. Tvrdi da njegov klijent nije bio ubrojiv. Obrana tvrdi da se radi o kaznenom djelu usmrćenja, a da je Komšić bio u stanju dugotrajne patnje te da je nastupio u jakoj razdraženosti.

Da je bio neubrojiv proizlazi iz nalaza psihijatrijskog vještaka, rekao je Miljević.

Odvjetnik optuženog tvrdi da je Komšić bio izložen dugotrajnom vrijeđanju od strane ubijene pa je zato bio doveden u stanje teške patnje.



Obratio se Komsić: "Sutkinjo ja se u potpunosti slažem sa svojim odvjetnikom Veljkom Milljevićem i nemam što dodati", rekao je Komšić kratko. On će svoju obranu iznijeti na kraju postupka.

9:30 Riječ je uzelo tužiteljstvo. Oni smatraju da je ubojstvo posebno okrutno i nastalo iz bezobzirne osvete. Kazali su kako je Komšić Kristini nanio veliki broj uboda, a da je ubijena sigurno nekoliko minuta bila svega svjesna te da je trpila veliku patnju. Rekli su da se i pokušavala obraniti.



"Okrivljeni je planirao ubiti jer je bila trudna i u drugoj vezi. I ranije joj je prijetio", kazalo je tužiteljstvo. Tvrde da je bio ubrojiv. Opunomoćenik obitelji Krešimir Škarica se složio sa svim navedenim

9:15 Suđenje je počelo nešto poslije devet sati u jednoj od sudnica zagrebačkog Županijskog suda. Nešto nakon sutkinje, u sudnici se pojavio optuženi David Komšić. U publici su prisutni otac ubijene, majka i ujak. Roditelji će sudjelovati u suđenju u statusu oštećenika. Komšiću je odmah na početku pročitana optužnica u kojoj ga se tereti za okrutno ubojstvo izazvano ljubomorom. Komšić je na pripremnom ročištu, rečeno je u sudnici, rekao kako se ne osjeća krivim.

Sutkinja ga je pitala je li ostaje kod tog iskaza da se ne osjeća krivim, a on je kratko kazao: "Naravno".

Slučaj koji je šokirao Hrvatsku



Podsjetimo kratko ono što se znalo prije suđenja, riječ je o slučaju koji je, u prvom redu zbog brutalnosti samog čina, šokirao javnost. Nakon ubojstva otkrilo se kako je Komšić već ranije prijetio djevojci pa se postavilo pitanje je li ova tragedija mogla biti spriječena.



Njena majka Vesna Krupljan baš je jučer, dan prije početka suđenja, u RTL-ovoj Potrazi kazala kako do ubojstva ne bi ni došlo da se mladiću nije gledalo kroz prste.



“A to je sve zato i policija nije ništa radila - jer oni imaju novca. Da je policija napravila nešto ne bi do toga došlo”, rekla je Vesna Krupljan.



“On je znao da je ona trudna s drugim dečkom, da će se udati, da će u devetom mjesecu roditi. I oni su se našli u Nokturnu na večeri, onda su se zajedno došli tu pred zgradu”, prisjetila se majka večeri kad je njena kćer ubijena.



Nalaz obdukcije pokazao je da se Kristina grčevito branila te da je prilično dugo vremena patila.





“Smrt sada pokojne Kristine Krupljan nije nastupila trenutno. U prilog svjesnosti oštećene govore aktivne i pasivne ozljede na rukama... Nije se moguće preciznije izjasniti, ali s obzirom na brojnost ozljeda, oštećena je mogla biti svjesna nekoliko minuta, kroz koje je vrijeme oštećena patila, a radilo se o patnji jakog intenziteta... Ovo je vjerojatno trajalo koliko i samo ozljeđivanje”, stoji u nalazu obdukcije.Kristina je, dakle, bila živa praktički do posljednjeg uboda.Kao što je ranije rečeno, prije kobnog napada Komšić je više puta prijetio Kristini. Komšić je Kristinu fizički napao i 27. studenoga 2016. godine na Bukovačkoj cesti dok je vozila automobil. DORH je tek početkom prosinca prošle godine podigao optužnicu za taj napad.Odvjetnik Bruno Spiz, kojeg je angažirala Kristinina majka Vesna, za taj je napad podigao kaznenu prijavu DORH-u protiv Komšića još početkom prosinca 2016. godine. No, kako nam je Spiz rekao, DORH je Kristinu pozvao na razgovor tek tri mjeseca nakon kaznene prijave - i to točno na dan kad je i ubijena."Ja sam podnio kaznenu prijavu DORH-u za taj slučaj 6. prosinca 2016. i saznao sam da su Kristinu pozvali na ispitivanje za taj slučaj tek nakon tri mjeseca, točnije na dan kad je ubijena. Odgovornost za ovo leži na DORH-u i policiji. Ne mogu oni prebacivati odgovornost jedni na druge. Oni su represivni aparat koji mora biti jedinstven. DORH nije ništa napravio da zaštiti Kristinu iako su znali da je Komšić imao zabranu prilaska njoj od 2015.", rekao je za Index početkom prošle godine Bruno Spiz."U Americi bi ovako nešto bilo nezamislivo. Da se netko ponaša kao Komšić, da ima razbojstvo i napad dva mjeseca prije nego počini ubojstvo, a da mu se ništa ne dogodi, pa to je nezamislivo. A kod nas se to dogodilo. Komšić je fizički napao Kristinu, prijetio joj smrću, iščupao joj mobitel i nakon toga bio na slobodi te ju kasnije i ubio. Ovo na žalost ne povlači nikakvu reakciju represivnog aparata.DORH nije reagirao na moju kaznenu prijavu protiv Komšića (za napad na Kristinu 27. 11. 2016.), a koju sam podnio prije godinu dana, tri mjeseca prije nego je Komšić ubio Kristinu", ispričao je Spiz za Index još jednom krajem 2017. godine, na dan kad se saznao datum početka suđenja Davidu Komšiću.To suđenje počinje danas.