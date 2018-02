Počinje suđenje za ubojstvo Kristine Krupljan: Izbo ju je 88 puta, očajnički se branila i patila

Foto: Obiteljski album

U ČETVRTAK počinje suđenje za ubojstvo Kristine Krupljan. Lanjske veljače ispred kućnog praga nožem ju je izmasakrirao bivši dečko David Komšić koji joj je godinama prijetio i pratio je. Te je večeri izbo čak 88 puta te potom pobjegao, ali uskoro se predao policiji.



Prošlo je gotovo godinu dana otkako je Vesna Krupljan ostala bez kćeri. Ubojici sutra počinje suđenje, ali Vesna misli kako do ubojstva ne bi došlo da se mladiću nije ranije progledalo kroz prste jer je iz bogate obitelji.



“A to je sve zato i policija nije niš radila - jer oni imaju novaca. Da je policija napravila nešto ne bi do toga došlo”, rekla je Vesna Krupljan, Kristinina majka u RTL-ovoj Potrazi.



“On je znao da je ona trudna s drugim dečkom, da će se udati, da će u devetom mjesecu roditi. I oni su se našli u Nokturnu na večeri, onda su se zajedno došli tu pred zgradu”, kazala je Vesna.

Smrt nije nastupila trenutno



Kada su stali David je pojačao muziku, lijevom rukom primio Kristinu, a desnom kuhinjski nož i počeo je mahnito ubadati po cijelom tijelu, nakon čega je Kristina preminula. Nalaz obdukcije je stravičan. Trebale su čak četiri stranice da se pobroje sve rane koje je Kristini zadao David. Samo u području vrata bilo ih je 40.



“Dobila sam nalaz obdukcije - piše 73 uboda plus onih 15 još reznih rana po tijelu”, rekla je Vesna.



Obdukcija je pokazala i da je Kristina bila živa praktično do zadnjeg uboda i da se pokušala braniti.



“Smrt sada pokojne Kristine Krupljan nije nastupila trenutno. U prilog svjesnosti oštećene govore aktivne i pasivne ozljede na rukama... Nije se moguće preciznije izjasniti, ali s obzirom na brojnost ozljeda, oštećena je mogla biti svjesna nekoliko minuta, kroz koje je vrijeme oštećena patila, a radilo se o patnji jakog intenziteta... Ovo je vjerojatno trajalo koliko i samo ozlijeđivanje”, stoji u nalazu obdukcije.



Nakon što ju je ubio, David je otišao s mjesta zločina.





“Već je sve tu okolo bilo policije i rekli su mi samo da mi je kćer ubijena, ja sam odmah rekla da je to napravio David Komšić jer sam ga četiri puta prijavljivala, imao je zabranu prilaska 300 metara, nikome ništa. I ja sam mislila da je ona ubijena s pištoljem, ali kad su okolo dolazili susjedi već je to bilo na internetu da je ubijena s nožem”, rekla je Vesna.

Nekoliko sati prije ubojstva, David je na svom Instagram profilu stavio fotografiju Al Caponea s komentarom "Bog prašta, mafija ne". Budući da je uz sebe imao kuhinjski nož, majka ubijene uvjerena je da je David ubojstvo planirao.



“Poslije sam čula kad je to napravio da nije otišao odmah doma neg si je nazvao prijatelja na Ferenčici i otišao je k njemu doma. Kod prijatelja se je istuširao, presvukao se i onda ga je njegova sestrična odvela doma i onda ga je tata otpeljao na policiju”, kazala je Vesna.

Komšić je nakon toga priveden i čeka ga suđenje za teško ubojstvo koje počinje ovaj tjedan.

Prijetio joj i napadao je



David i Kristina dugo su bili u vezi, ali s prekidima. Baka ubijene rekla je kako su zajedno bili još od osnovnoškolskih dana.



“To je bila ljubav na veliko - vidjela sam i pratila sam, uvijek su se za ruke držali i vidjela sam da kada se trebala naći s njim bila vesela. I sve je bilo dobro. Međutim nakon, sad prije 3 godine, šta ja znam, puklo, što je bilo, nemam pojma. Kako bi prije bila sretna i vesela kada bi dolazila doma sada je dolazila ljuta”, rekla je Marija Šimunić, Kristinina baka.



U međuvremenu, David joj je počeo slati prijeteće poruke.



"Nemaš pojma što radiš, bolje ti je da tako ne misliš, kurvo, ubit ću te, ubit ću te sutra."



David je Kristinu napao još ranije, u svibnju 2015. godine. Jednom joj je prilikom uzeo mobitel. Treći put ju je presreo na Bukovačkoj cesti dok je vozila auto. To je bilo 26. studenog 2016. godine, svega par mjeseci prije ubojstva.



Iako je odvjetnik obitelji Krupljan 6. prosinca Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnio kaznenu prijavu, oni Kristinu za davanje iskaza zovu gotovo 3 mjeseca nakon toga - i to na dan kad je ubijena.



Inače, David Komšić je, godinu dana prije Kristinina ubojstva, očevim mercedesom naletio na 72-godišnjeg bivšeg branitelja i oca osmero djece i usmrtio ga. David se tada medijima koji su ga htjeli fotografirati prijetio tužbama.



Prije nego je pokupio pješaka vozio je prevelikom brzinom i nepropisno se prestrojio. Komšić je isprva osuđen na dvije godine zatvora, ali mu je onda kazna nedavno smanjena na godinu i dva mjeseca budući da je 72-godišnjak ulicu prelazio na crveno.