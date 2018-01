Pod istragom američka tvrtka zbog prodaje milijuna lažnih pratitelja na društvenim mrežama

Foto: 123rf



URED glavnog tužitelja američke savezne države New York pokreće istragu o kompaniji koja je navodno korisnicima društvenih medija prodala milijune lažnih pratielja, prenose britanski mediji.



"Prema zakonima savezne države New York lažno predstavljanje i obmana kaznena su djela", podsjetio je Eric Schneiderman a prenosi BBC.



Krali identitete stvarnih ljudi?



Kompanija Devumi optužena je za krađu identiteta stvarnih ljudi i opovrgava tu optužbu, prenosi New York Times, dovodeći u vezu "tvornicu pratitelja" s nizom računa poznatih osoba na Twitteru.



U subotu je New York Times objavio opširnu analizu o Devumiju, uključujući intervjue s ljudima koji tvrde da su pojedinosti i profilne slike njihovih računa kopirani radi kreiranja realističnih "botova".



U tom se izvješću tvrdi da u nastojanju da povećaju broj pratielja, poznate osobe poput glumaca, zabavljača i političkih komentatora mogu platiti kako bi ih pratili botovi.



Na društvenim mrežama velik broj pratelja znači i veći ugled, što pak može utjecati na javno mnijenje ili vlasnicima računa donijeti drugu vrstu koristi, poput ponuda za posao ili sponzorstva.



Schneidermana brine da takve "netransparentne" aktivnosti potkopavaju demokraciju.



Na internetskoj stranici kompanija Devumi nudi klijentima priliku da naruče do 250 tisuća pratitelja na Twitteru, za početnu cijenu od 12 dolara. Klijenti mogu kupovati i "lajkove" i prenošenje tweetova.



Prodavali pratitelje i za Pinterest, LinkedIn, SoundCloud i YouTube





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Kompanija prodaje pratitelje i na nizu drugih platformi, uključujući Pinterest, LinkedIn, SoundCloud i YouTube."Devumi je pomogao više od 200 tisuća kompanija, poznatih osoba, glazbenika, 'jutjubera' i ostalih profesionalaca da se profiliraju u javnosti i ostave snažan dojam na publiku", navodi se na internetskoj stranici te kompanije.Devumi je registriran na adresi u New York Cityju ali NYT tvrdi da je ona fiktivna i da su njihovi pravi uredi na Floridi te da zapošljavaju radnike i na Filipinima.Twitter je odgovorio na istragu, navodeći kako ulaže napore kako bi zaustavio Devumi i slične kompanije.Ta se platforma dosad suočavala s optužbama da ne shvaća problem dovoljno ozbiljno. Često su umanjivali važnost istraga o botovima, tvrdeći da su "netočne i metodološki manjkave".Twitter omogućuje otvaranje automatiziranih računa ali strogo zabranjuje njihovu kupnju odnosno prodaju. Poručuju da će blokirati račune za koje se utvrdi da su kupovali pratitelje, prenošenje tweetova i 'lajkove'.Njihov predstavnik izjavio je ipak za New York Times da to u praksi rijetko čine jer je kupnju i prodaju teško dokazati.List navodi da Devumi ima najmanje 3,5 milijuna automatiziranih računa i da su mnogi među njima prodavani u više navrata.Tvrde da najmanje 55 tisuća tih računa "koristi imena, profilne slike, mjesta stanovanja i druge osobne detalje stvarnih korisnika Twittera, uključujući i maloljetnike"."Ti su računi krivotvoreni novac u cvatućoj ekonomiji internetskog utjecaja i sežu u doslovno svaku privrednu granu u kojoj se može profitirati na masovnoj publici - odnosno na prividu takve publike. Lažni računi, kakve koriste vlade, kriminalci i poduzetnici, proširili su se sada poput zaraze i na društvene mreže", zaključuju u NYT-u.