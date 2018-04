Podsjetimo kako je Šešelj pomogao Kolindi da postane predsjednica

Ilustracija: Index (Screenshot: YouTube)

VOĐA srpskih radikala Vojislav Šešelj osuđen je danas u Haagu zbog odgovornosti za progon i deportacije vojvođanskih Hrvata držanjem huškačkog govora u Hrtkovcima 6. svibnja 1992.



>> Vojislav Šešelj proglašen krivim, ali ne ide u zatvor



Iako se već desetljećima diljem Hrvatske, ali i šire, vrlo dobro zna tko je i što je Vojislav Šešelj, treba podsjetiti da je upravo taj notorni četnik pomogao Kolindi Grabar-Kitarović da pobijedi Ivu Josipovića na predsjedničkim izborima.





Neonacist pozvao četnika u emisiju



Naravno, riječ je o sramotnom gostovanju Šešelja 27. studenog 2014. godine u ekstremističkoj trash TV emisiji Bujica, koju i danas vodi neonacist Velimir Bujanec, gost na inauguraciji predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koji je osuđen za plaćanje kurve kokainom.



Šešelj je tada izvrsno poslužio Kolindi Grabar-Kitarović svojom izjavom da podržava Ivu Josipovića te da se "divi" Vesni Pusić. Sasvim prigodno, Kolindu Grabar-Kitarović, tada još kandidatkinju za predsjednicu i članicu HDZ-a, nije spominjao, no bilo je jasno koji je motiv za pozivanje ratnog huškača i zločinca u emisiju na jednoj hrvatskoj televiziji.



Bujanec je tada velikodušno dozvolio Šešelju da se brani od Haaga, tepao mu i hvalio ga da otvara oči svim Hrvatima te da sjajno pomaže u razotkrivanju hrvatske političke scene.

"Tako je, Vojo!"

''Četnici su se 1945. pridružili partizanima, a početkom devedesetih su istupili iz partizana. Početkom devedesetih nisam čuo ni jednog Srbina da se izjašnjava partizanom'', rekao je Šešelj, a Bujanec velikodušno prihvatio tu tezu.

Koliko je ta emisija bila nakaradna dokazuje da je oduševljenje govorom Šešelja teško suzdržavao i drugi Bujančev gost u toj emisiji Anto Kovačević koji je u jednom trenutku uzviknuo: "Tako je, Vojo!" Šešelju se javio i današnji saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej kojeg je Bujanec nazivao Stiv.

Huškanje protiv Hrvatske kod neonacista Bujanca





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U sramotnoj emisiji ni Bujanec ni njegov gost nisu reagirali ni kada je Šešelj rekao da nije kriv za slučajeve silovanih žena u Vukovaru. Šešelj je u toj emisiji ratnohuškački poručio javnosti da će se Hrvatska kad-tad morati povući iz tzv. Republike Srpske Krajine. Bujanec je na to tek blago rekao da bi njegove riječi mogle biti povod za povratak u Haag jer je "možda prekršio jedan od četiri uvjeta" za privremenu slobodu.Šešelj je Bujancu u jednom trenutku rekao da on nije nikakav ratni zločinac, no ni to ovom neonacistu nije bio povod za bilo kakvu reakciju. Naime, Bujanec je nakon te teze tražio od Šešelja da mu komentira poljubac srpskog predsjednika Nikolića i tadašnjeg hrvatskog predsjednika Josipovića!?

Skandalozan intervju za kojeg nije bilo javnog interesa



Zbog sudjelovanja Šešelja u eteru neke hrvatske televizije, i to u toliko skandalozno afirmativnom tonu, reagirao je tada i HND.



"Ne samo da je Šešelj bio jedan od ratnih vođa u ratu protiv Hrvatske 90-ih godina, nego propagira mržnju i danas, nakon što ga je iz potpuno nejasnih razloga Haški sud pustio na slobodu. Bujanec je obznanio gledateljima da mu se Šešelj javio u studio pa je s njim porazgovarao 15-tak minuta. Treba imati nevjerojatno jaki razlog javnog interesa, promicanja nekog javnog dobra, da bilo koja televizija, a valjda pogotovo hrvatska, s takvim čovjekom napravi intervju", stajalo je u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva nakon tog gostovanja.



"Doveo sam na vlast moju Kolindicu"



Bujanec se pravdao kako je razgovor sa Šešeljem bio opravdan jer mu je "smjestio" da ga vrate u Haag. No to se nikada nije dogodilo.



Štoviše, Šešelj će u ožujku 2016. godine, a nakon pobjede Kolinde Grabar-Kitarović i povratka HDZ-a na vlast, proglasiti sebe ključnim čovjekom za promjenu vlasti u Hrvatskoj.



"Doveo sam na vlast dragu Kolindicu", pohvalio se Šešelj, od danas i pravomoćno osuđeni ratni zločinac.