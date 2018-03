Pogledajte dokument o Istanbulskoj konvenciji koji su ministri jednoglasno izglasali

Foto:Pixsell/Patrik Macek



PREMIJER Andrej Plenković izjavio je da upućivanje ratifikacije Istanbulske konvencije u proceduru nije plod pritiska oporbe i udruga civilnog društva, niti plod inicijative HDZ-ovih koalicijskih partnera u vladi ili parlamentarnoj većini, nego rezultat političke volje njegove vlade da ratificira dokument temeljem HDZ-ova izbornog programa, programa vlade i zakonodavnog plana aktivnosti, a u tome nema nikakvih skrivenih namjera.



"Nema skrivenih namjera, pogotovo ih nema od hrvatske vlade. Ima želje da se ovim međunarodno-pravnim instrumentom riješi problem koji postoji u hrvatskom društvu i oko kojeg, kao predsjednik vlade i HDZ-a, ne želim da na njega polaže pravo samo jedan dio političkog spektra. To je problem cijelog društva", naglasio je Plenković u uvodu vladine sjednice.



Politička volja za rješavanjem problema nasilja nad ženama



Naglasio je kako slanje u proceduru ratifikacije Istanbulske konvencije nije plod pritiska oporbe ili udruga civilnog društva, niti plod inicijative HDZ-ovih koalicijskih partnera u vladi ili parlamentarnoj većini.



"Slanje ove ratifikacije u proceduru je čvrsta, jasna, nedvosmislena politička volja moje vlade da ratificiramo dokument temeljem našega izbornog programa, programa vlade i zakonodavnog plana aktivnosti iz prošle godine. Temeljem rada međuresorne radne skupine koju je koordiniralo Ministarstvo socijalne politike, obitelji, mladih i demografije te temeljem čvrstog uvjerenja da će ratificiranjem ove konvencije osnažiti pravni, institucionalni i financijski okvir rješavanja problema koji se zove nasilje nad ženama i nasilje u obitelji. To je ključ i to je bit", rekao je Plenković.



Detaljno obrazloživši način donošenja Istanbulske konvencije, podsjetio je kako ju je ratificiralo 28 članica Vijeća Europe, njih 45 ju je potpisalo, a ratificiralo ju je i 17 članica EU-a.







Jednoglasno prihvaćena



Ministri u vladi Andreja Plenkovića redom su dali potporu prihvaćanju prijedloga zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije, a ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić istaknula je da je cilj zaštita žrtve"Važno je pojačati prevenciju i preventivne mjere", kazala je ministrica na sjednici vlade na kojoj je jednoglasno prihvaćen i upućen u saborsku proceduru prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija, zajedno s interpretativnom izjavom.Naglasila je i važnost obrazovanja u suzbijanju nasilja nad ženama i u obitelji te da se u ''interpretativnoj izjavi naglašava ono što donosi, odnosno ne donosi Konvencija''."Rod se temelji na dva spola i u Konvenciji se pojašnjava da postoje društveno oblikovane uloge ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra primjerenim za žene i muškarce. Dakle, temelji se na dva spola - muškom i ženskom", rekla je Murganić.Ministrica gospodarstva Martina Dalić kazala je da Konvenciju vidi kao korak u pravcu jačanja socijalne pravednosti u društvu, dok je ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović Burić kazala da Konvencija osnažuje borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak također je jasno poduprla usvajanje Istanbulske konvencije dodavši da se ''i kroz obrazovni sustav treba boriti protiv stereotipnih uloga žena i muškaraca".Odluku o pristupanju ratifikaciji Konvencije dale su i ministrice Nina Obuljen i Gabrijela Žalac koja je istaknula da su "sve nedoumice koje su postojale otklonjene interpretativnom izjavom".Ministar obrane Damir Krstičević dao je punu podršku Konvenciji istaknuvši da je društvo jako onoliko koliko se brine o najslabijima i najugroženijima dok je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upozorio na razmjere nasilja u obitelji i nasilja nad ženama.

Dokument Vlade o Istanbulskoj konvenciji by Index.hr on Scribd