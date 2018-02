Pogledajte kako je novinar uhvatio sirijsku političarku u laži o stradanju civila

Screenshot: Channel 4 News

UNATOČ primirju koje je u subotu izglasalo Vijeće sigurnosti UN-a i ''humanitarnoj pauzi'' u trajanju od 9 do 14 sati, bombardiranje Istočne Gute u Siriji nastavljeno je i danas.

Isto tako, niti su civili, odnosno teški ranjenici i bolesnici evakuirani kroz ''humanitarne koridore'' koje je ruska vojska uspostavila za tu potrebu, niti su snage sirijskog režima dozvolile ulazak konvoju humanitarne pomoći.

S obzirom na katastrofalnu situaciju u Istočnoj Guti, gdje su na stotine civila ubijene i ozlijeđene u bombardiranju u posljednjih tjedan dana, što uključuje i navodne napade kemijskim oružjem (klorom), a preživjelima prijeti smrt od gladi, bolesti i ozljeda, novinar britanske televizije Channel 4 suočio je sirijsku parlamentarnu zastupnicu s ovom stravičnom situacijom na pragu Damaska, samo 15 km od predsjedničke palače Bašara al-Asada.

"To je toliko očita besmislica da ne može biti istina"

''Kako odgovarate, kao ljudsko biće, kad vidite patnju koja se događa u Istočnoj Guti? Nema sumnje, znate, znam da postoji narativ na ovoj strani da je mnogo toga izmišljeno i fabricirano, ali morate prihvatiti da (ovaj) intenzitet bombardiranja mora ubijati ljude. Kako odgovarate kao ljudsko biće kad vidite, to su također Sirijci, zar ne?'' pitao je novinar Krishnan Guru-Murty zastupnicu Noru Arisian.

Arisian je pokušala izbjeći odgovor i pozvala se na britansku zastupnicu, jednu od brojnih zapadnih političara koje Asadov režim poziva u strogo kontroliran obilazak zemlje kako bi ih uvjerio u svoj narativ o ratu i priskrbio sebi legitimitet u očima međunarodne zajednice. ''Barunica Caroline Cox iz Britanije došla je prije nekoliko mjeseci u Damask i vidjela istinu. Stoga, recimo istinu. Ovo su sve fabrikacije, ovo je zid lažiranja'', odgovorila je.

Ali Guru-Murty se nije dao smesti: ''Ali kad kažete da su to sve fabrikacije, to je toliko očita besmislica da naprosto ne može biti istina. Ako postoje žrtve pobunjeničkog granatiranja, koje sam i sam vidio, a minobacačka vatra je relativno slaba, onda moraju postojati masivne žrtve od intenziteta bombardiranja od strane sirijske vojske, koje smo također vidjeli, vidjeli smo kako je strahovito. Reći da je to besmislica, da je sve izmišljeno, zasigurno potkopava vašu vjerodostojnost?''

"Nema dobrih i loših terorista"

Arisian je na to potpuno promijenila argumentaciju i okrenula se onoj o borbi protiv terorizma kao opravdanju za vojnu ofenzivu. ''Imamo pravo boriti se protiv terorizma. Ovo je naše pravo, Sirijska Arapska Republika ima pravo boriti se i poštovati prava civila.''

Novinar joj je na to uzvratio pitanjem na koga se, u biti, primirje onda odnosi: ''Pitanje je, međutim, protiv koga se borite, jer danas su sirijski mediji tvrdili da se ovih pet grupa povezalo. Govorite li vi sada zapravo da su sve oružane grupe u Istočnoj Guti legitimne mete?''

Sirijska zastupnica na to je još jednom ponovila da njen režim smatra sve pobunjenike, ne samo džihadiste bivšeg sirijskog ogranka al-Kaide, za teroriste, što zapravo znači da se primirje ne odnosi ni na koga. ''Mi se imamo pravo boriti, mi se sedam godina borimo protiv terorizma, stoga je ovo naše pravo da to učinimo'', rekla je Arisian.

Bombardiranje se nastavilo i jučer, dan nakon jednoglasnog donošenja rezolucije Vijeća sigurnosti o primirju, za koji je glas dala i Rusija, vjerna saveznica Sirije čije zračne snage prema izvještajima promatrača i same sudjeluju u napadima na teritorij pod pobunjeničkom kontrolom. Prema izvještaju spasitelja s terena, tzv. Bijelih kaciga, šest ljudi ubijeno je u granatiranju Gute prvog dana navodnog primirja. Druga organizacija iznijela je broj od osam ubijenih civila.

Ruska vojska pak tvrdi da su pobunjenici 22 puta u zadnja 24 sata granatirali stambena područja u Damasku te da drže stanovnike Istočne Gute za taoce i priječe im izlazak iz enklave koja je već pet godina pod opsadom. Ove optužbe podsjećaju na sličnu situaciju krajem 2016. pri opsadi i bici za Alep, kad su ruske i režimske snage također proglašavale primirja i uspostavljale humanitarne koridore koji u praksi uopće nisu zaživjeli.

"Nastavljamo operacije čišćenja"

U istočnoj Guti glavninu pobunjeničkih snaga čine borci frakcija Džajš al-Islam i Fajlak al-Rahman, dok džihadisti frakcije Hajat Tahrir al-Šam (HTS), koja je formirana od bivšeg sirijskog ogranka al-Kaide i koju sve uključene strane smatraju terorističkom organizacijom, navodno čine tek neznatnu manjinu pobunjeničkih snaga. "HTS se satoji od jedva 300 boraca ovdje u istočnoj Guti", rekao je za Guardian lokalni stanovnik Mohamad Bakr: "Oni su izopćenici i neželjen su - ne mogu vršiti pritisak na nas čak i kad bi pokušali. Prije dvije godine kad su imali moć, gušili su nas - oporezivali bi seljake, zapljenjivali im zemlju i kuće civila koji su otišli. Nisu činili ništa osim pustoši i tereta nama Sirijcima i našoj revoluciji". Drugi stanovnik, Mohanad Mahmud Kasem, procijenio je broj militanata HTS-a na 240.

Od prošle nedjelje, prema izvještajima s terena, u režimskim i ruskim zračnim napadima na Gutu ubijeno je više od 500 civila. U isto vrijeme, u pobunjeničkom granatiranju Damaska ubijeno je najmanje 16 civila.

Sirijski veleposlanik u UN-u Bašar Džafari i sam je nakon glasanja o primirju u subotu dao do znanja da ga se njegov režim praktički ne misli pridržavati, budući da smatra sve pobunjeničke frakcije teroristima. "Mi prakticiramo suvereno pravo samoobrane i nastavit ćemo se boriti protiv terorizma gdje god ga nađemo na sirijskom tlu", rekao je.

Iranski general Mohamed Bakeri, koji sudjeluje u borbenim operacijama u Siriji, također je u nedjelju komentirao da se 30-dnevno primirje ne odnosi na dijelove predgrađa Damaska koje ''drže teroristi'' te da će se tamo nastaviti ''operacije čišćenja'', prenosi Telegraph.

