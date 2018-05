Pogledajte kako Plenković brani Dalićku: "Što ste navalili na nju, pa dobila je nagradu"

Foto: Hina

INDEX je jučer objavio privatne mailove Martine Dalić iz kojih se vidi na koji je način nastajao Lex Agrokor. Iz dokumentacije i mailova koje posjeduje Index, jasno proizlazi da su Andrej Plenković i Martina Dalić ne samo namjerno obmanjivali hrvatsku javnost govoreći neistine o stanju u Agrokoru, nego su i kao premijer i potpredsjednica vlade iskoristili svoje položaje kako bi posebna skupina koju je birala Martina Dalić, mogla zaraditi na poslovima u Agrokoru nakon 10. travnja.

Plenković je u vladu stigao dobro raspoložen. "Ovo je čudo", kazao je premijer kada je ugledao koliko novinara ga čeka na Markovu trgu.







"Sve je jučer rečeno, imao sam toliko nastupa... Ali sve što treba ćemo razjasniti. Nismo ni vi ni ja DORH pa da govorimo o elementima kaznenog djela", kazao je Plenković.



"Meni je bitan samo ovaj zet, a taj zet je hrvatska financijska i gospodarska situacija, kriza do koje je došlo zbog nečije neodgovornosti. Kolaps koji je prijetio prije 15 mjeseci bio je takvih razmjera da ni vi ni ja ne bi danas govorili o tome kako govorimo sada da mi nismo poduzeli potrebne korake.Meni je kao predsjedniku vlade jedino bio bitan globalni interes hrvatske u globalnoj situaciji i taj cilj postižemo", izmotavao se Plenković na upite novinara da objasni kako mu nije u najmanju ruku sukob interesa da je grupa koja je sudjelovala u izradi zakona usla i u postupak u kojem je masno naplatila svoj rad.Na upit govori li on to da cilj opravdava sredstvo, kaže da nije tako. "Nije došlo do krize megarazmjera i to je cilj koji smo imali", ponavlja Plenković.

"Što ste vi navalili na potpredsjedicu vlade... pa dobila je nagradu za taj potez od gospodarstvenika", kazao je Plenković i na upit zar je to način na koji se pišu zakoni, preko hotmaila, opet ponavlja da je cilj bio spasiti gospodarstvo.



"Što bi bilo da smo mi imali svaki dan dramatične nastupe, propast će kompanija. Što bismo mi bili krivi...", zaključuje.

Na upit zašto u Lex nije uvedena odredba da povjerenik ne može zaposliti nikoga tko je na bilo koji način i u bilo kojem trenutku bio poslovno povezan s njim, Plenković kaže da mu je žao zbog toga. Na kraju dodaje da će Lex "popraviti ako treba za neke buduće situacije".