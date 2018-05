POGLEDAJTE PRIVOĐENJE U ZAGREBU Sjele pred protivnike pobačaja, odmah ih strpali u maricu

Foto, video: Sanja Padjen/Index, Luka Stanzl/PIXSELL



ZAGREBAČKA policija privela je danas sedam aktivistica koje su u Ilici u jednom trenutku zapriječile put sudionicima takozvanog Hoda za život.

Djevojke su mirno sjele pred povorku od, kako procjenjuje policija, 10.000 ljudi. Policajci su ih odmah krenuli privoditi. Strpali su ih u marice, a kolona "hodača" nastavila je marširati prema trgu.



Djevojke su dovedene u službene prostorije policije i trenutno se provodi obrada, doznaje se u policiji.

Aktivistice su u Zagrebu ranije izvele gerilsku akciju - nosile su lijes i bile u crnini te glumile sprovod žene žrtve pobačaja. Razgovarali smo s onima koje policija danas nije privela.

"Stale smo pred povorku jer smatramo da to nije nikakav hod za život, već napad na elementarna prava žena. Takvi isti ljudi podupiru obiteljske zakone koji idu za ukidanjem javnog zdravstva i školstva, protive se zdravstvenom odgoju. Žene imaju pravo odlučivati o svojem tijelu. Ako žena ne želi roditi, nema toga tko je može spriječiti da abortira. Abortus je zdravstvena usluga koja treba biti dostupna svima", kazale su za Index.

Okupljanje na Trgu dr. Franje Tuđmana počelo je u 10 sati. Povorku je poveo plavi autobus na kojem su se nalazili transparenti "Svako rođeno dijete ima pravo na zdravstvenu skrb", "Ona može izvanredne stvari....jer joj je dopušteno da se rodi. Jednakost za sve žene od trenutka začeća", Ona je dijete. Ne izbor", itd...

Glavna koordinatorica takozvanog "Hoda za život" Hajdi Begović rekla je kako bi svi zajedno trebali sjesti i dogovoriti se kako pomoći ženama, pomoći da imaju djecu, da imaju vrtiće i da svojoj djeci mogu pružiti sve što je potrebno.



U povorci Hasanbegović, Petirka...



Saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović izjavio je kako sudjeluje u "Hodu za život" jer poštuje svačiji život i jer se radi o manifestaciji građanskog aktivizma u najboljem smislu riječi.





"Živim život, volim život, poštujem život. Što je najvažnije, poštujem svačiji život. Ovo je jedna lijepa manifestacija bez bilo kakvih političko-stranačkih obilježja, dakle utjelovljenje onoga što se zove građanski aktivizam u najboljem smislu te riječi", izjavio je Hasanbegović.Čelnica udruge "U ime obitelji" Željka Markić rekla je kako je dobro što se "Hod za život" održava danas u tri grada - Zagrebu, Splitu i Rijeci, jer je to prilika da ljudi iskažu potporu trudnicama i svim ženama te usklađivanju rada i obitelji."Naš život počinje začećem i sva naša ljudska prava temelje se na tome - da nas puste da živimo", rekla je. "Treba prebaciti raspravu na ono što je najbitnije, a to je da li je ono što žena nosi u svom trbuhu dijete ili nije. Meni je to najvažnije", rekla je.Eurozastupnica Marijana Petir izjavila je kako smatra da je pravo na život osnovno ljudsko pravo iz kojeg proizlaze sva druga prava, a ona nisu moguća ako nemamo pravo na život. Što se tiče Zakona o pobačaju, rekla je da nikada ne bi glasala za zakon koji promiče vrijednosti suprotne životu."Hrvatska ima pravo sama odlučivati o tom pitanju, a da sam zastupnica u hrvatskom saboru, nikada ne bih digla ruku protiv života", rekla je.Osim u Zagrebu, gdje se održavao treći put, Hod za život istodobno se drugi put održao i u Splitu, a prvi put u Rijeci.