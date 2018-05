POGLEDAJTE SNIMKE Diljem obale munje, pljuskovi, bujice i orkanski vjetar, poplavljene ceste

Screenshot: Lightningmaps.org, 123rf, Facebook, Nel Pavletić/Pixsell



NAKON snažnog nevremena koje je jučer u poslijepodnevnim satima zahvatilo dijelove sjeverne i središnje Hrvatske došlo je do privremenog smirivanja vremena i razvedravanja. Ali nije dugo potrajalo - u popodnevnim satima u veći dio zemlje stiglo je novo pogoršanje.

Najviše kiše do jutros u 8 sati prema podacima mjernih postaja DHMZ-a palo je u Sisku, 43 mm, a slijedi Krapina s 35 mm. U Varaždinu je palo 18 mm, Slavonskom Brodu 15, Križevcima 12, Bjelovaru 11, a Zagrebu 7 mm.



Četvrtak je većem dijelu Hrvatske tijekom prijepodneva donio dosta sunčanog vremena, osobito na istoku Hrvatske. Oblačnije je bilo na Jadranu gdje je ponegdje palo i malo kiše, a oko Splita bilo je i grmljavine, piše Neverin.hr.

Oluja u Dalmaciji



U popodnevnim satima jako grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove Dalmacije. Grmljavinski oblaci prvo su zahvatili otvoreno more i vanjske otoke, a onda su se postupno proširili na obalu i Zagoru, javlja Dalmacija Danas.



Do 19 sati već su mjestimice pale velike količine oborina. Prema podacima mreže meteopostaja Pljusak.com, najviše kiše u Dalmaciji palo je u Lučicama na Braču, 24 litre po kvadratnom metru. Slijede Poljica (Marina) 20, Kučiće 19, Primošten 18, Hvar i Žaborić 16 itd. Velike količine kiše u kratko vrijeme uzrokovale su mjestimične bujice.

Tijekom popodneva Šibenik je zahvatio sustav s juga Europe, a jači pljusak još uvijek ne jenjava, javlja Šibenik.in.







Predvečer se nevrijeme premjestilo na područje Istre i Kvarnera. Zbog velike količine kiše u Rijeci su poplavljene ceste.

Lokalnih grmljavinskih pljuskova bit će u večernjim satima u unutrašnjosti, posebice na zapadu i u gorju, a najmanja vjerojatnost za pljuskove je u Slavoniji.

Upaljen meteoalarm za cijelu zemlju



Za istočnu i središnju Hrvatsku na snazi je žuti meteoalarm zbog opasnosti od lokalnih pljuskova s grmljavinom i grmljavinskog nevremena. Za Slavoniju je vjerojatnost grmljavine prognozirana preko 60 posto, posebice u zapadnoj Slavoniji. Meteoalarm savjetuje oprez na otvorenim područjima poput planina, šuma i livada. Isto je prognozirano i za središnju i sjevernu Hrvatsku, s vjerojatnošću za grmljavinu preko 70 posto.



U Istri je na snazi žuti meteoalarm koji je upaljen zbog grmljavinskog nevremena za koje je vjerojatnost preko 60 posto, ali i zbog olujnih udara bure podno Velebita. Brzina vjetra bit će do 55 km/h a najjači udari vjetra očekuju se u brzinama od 55 do 90 km/h.



Za Liku i Gorski kotar te područje oko Karlovca na snazi je narančasti meteoalarm i to zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena, ali i lokalno obilne kiše.





Tako je za područje oko Karlovca upaljen narančasti meteoalarm zbog mogućeg lokalnog grmljavinskog nevremena koje lokalno može biti praćeno tučom i pojačanim vjetrom. "Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja", javlja Meteoalarm.

Za područje Like i Gorskog kotara narančasti meteoalarm na snazi je zbog istih razloga, ali je za to područje na snazi i žuti meteoalarm zbog lokalno obilne kiše. Meteoalarm najavljuje mogućnost lokaliziranih poplava.



Za Dalmaciju je na snazi žuti meteoalarm zbog mogućnosti za grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom i pojačanim vjetrom. Zbog istih razloga na snazi je žuti meteoalarm i za sam jug zemlje, ali je na snazi i zbog moguće obilne kiše te jakog i vrlo jakog juga. Najjači udari vjetra očekuju se od 55 do 90 km/h.



Zbog pojačanog istočnog vjetra i bure na snazi je žuti meteoalarm za sve otoke.

Nevrijeme širom Europe

Podsjetimo, jučerašnje nevrijeme zahvatilo je BiH, Sloveniju i Austriju. U BiH i Sloveniji je zabilježena tuča, dok je u Beču snimljen tornado.

Kako javlja meteoservis Severe Weather Europe, jučer je u Europi zabilježeno preko 160.000 munji.

Vrijeme se danas neće smiriti ni u Europi, što vidimo i po meteoalarmu koji je upaljen posebno za zemlje regije, a kako se čini prema upozorenju Meteoalarma, vrijeme će najgore biti u Italiji.

